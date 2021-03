Kit Raspberry Pi4 Model B per micro PC in offerta

Oggi vogliamo proporvi un kit decisamente interessante per gli appassionati non solo di tecnologia ed informatica, ma anche e soprattutto del DIY (Do It Yourself). Si tratta del kit Labists Raspberry Pi 4 Model B, ideale per costruire autonomamente il proprio micro PC.

Kit Labists Raspberry Pi 4 Model B: caratteristiche tecniche

Il kit offre tutto ciò di cui si ha bisogno per assemblare il PC. Troveremo naturalmente il Raspberry Pi 4 Model B, un SBC alimentato da un processore Cortex A72 quad-core da 1,5GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM ed una memoria per l’archiviazione di 32GB. Questa può essere estesa grazie ad un lettore di schede USB, ed una scheda San Disk da 32GB già inclusi in confezione. La connettività, infatti, prevede 4 porte USB di cui due USB 3.0 a cui si aggiunge una porta USB Type-C. Due anche le connessioni audio/video, entrambe micro HDMI che permettono di connettere due monitor contemporaneamente. Non manca naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN per la massima velocità di connessione attraverso il cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0.

All’interno del pacchetto, come premesso, ritroviamo tutto il necessario per assemblare il proprio computer. Innanzitutto il case del PC, una scocca pensata appositamente per un facile accesso a tutte le porte della scheda, e che presenta un foro nella parte superiore. Quest’ultimo garantisce la compatibilità con la Pi Camera (venduta separatamente), ed è affiancato da una griglia di ventilazione. È presente di fatti anche una piccola ventola per la dissipazione del calore, che supportata da 3 heatsink offre silenziosità e basse temperature. Chiudono la dotazione un cavo micro HDMI e un alimentatore.

Grazie alle offerte di primavera di Amazon il kit gode di un doppio sconto, il primo del 15% che va a sommarsi con un ulteriore sconto di 10 euro attivabile tramite un coupon sulla pagina prodotto. In questo modo è acquistabile a soli 83,23 euro con uno sconto di 26,46 euro sul prezzo di listino.