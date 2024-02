Kit tastiera e mouse Logitech in OTTIMO SCONTO su Amazon (-27%)

Lo sconto Amazon ti permette di acquistare questo kit tastiera e mouse Logitech MK470 ad un prezzo molto interessante: puoi averlo a soli 45,09 euro invece di 61,99. Perfetto per aggiornare la tua strumentazione con prodotti di qualità senza spendere troppo.

Kit tastiera e mouse Logitech MK470 in offerta: le caratteristiche

Con il suo profilo sottile e il design minimalista, il kit MK470 si adatta perfettamente al tuo stile di vita elegante, aggiungendo un tocco di raffinatezza al tuo spazio di lavoro. La tastiera compatta, dotata di tastierino numerico, e il mouse ambidestro dal profilo ribassato sono progettati per massimizzare l’efficienza del tuo spazio di lavoro, offrendoti al contempo comfort e praticità.

Da menzionare i tasti scissor della tastiera che assicurano una digitazione fluida e comoda, simile a quella dei laptop, mentre il layout ottimizzato per i computer Windows garantisce un’esperienza di utilizzo intuitiva e senza problemi.

E poi c’è un altro aspetto da non sottovalutare: la silenziosità. Sia mouse che tastiera sono progettati per ridurre al minimo il rumore, con una riduzione del 90% rispetto alle comuni soluzioni sul mercato. In questo modo potrai avere un ambiente di lavoro tranquillo per te e per chi ti circonda, permettendoti di concentrarti senza distrazioni.

Infine, la tecnologia wireless intuitiva e affidabile del kit MK470 offre una connessione potente a 2.4 GHz tramite il ricevitore nano USB plug-and-play, con un raggio d’azione di 10 metri. Approfitta dello sconto Amazon e acquista questo fantastico kit a soli 45,09 euro invece di 61,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.