Kit Trust con tastiera e mouse wireless per la scrivania: l'OFFERTA

Il 33% di sconto proposto da Amazon rende Trust Trezo la scelta giusta per chi sta cercando tastiera e mouse wireless da mettere sulla scrivania. Precisione, silenziosità, ergonomia e autonomia elevata si fondono in due periferiche che torneranno utili sia ai professionisti che a chi trascorre il proprio tempo libero davanti al PC, navigando oppure guardando contenuti multimediali.

Il forte sconto di Amazon sul kit Trust Trezo

Come anticipato, garantisce la massima silenziosità grazie a tasti morbidi che rendono il lavoro più piacevole e produttivo. È inoltre realizzato all’85% con materiali riciclati, unendo praticità e sostenibilità. Offre un’autonomia da top di gamma con batteria fino a 48 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse, assicurando un’esperienza senza cavi e senza interruzioni. Non mancano poi il poggiapolsi integrato, tasti multimediali, resistenza ai liquidi e layout QWERTY italiano. Per quanto riguarda il mouse, con design ambidestro, dispone di regolazione dpi del sensore su tre livelli (1.000, 1.400 e 1.800). Nell’approfondimento sullo store puoi trovare altre informazioni.

Il listino ufficiale del marchio dice che costerebbe 39,99 euro, ma grazie allo sconto del 33% di oggi (non servono codici o coupon) puoi acquistare il kit Trust Trezo con tastiera e mouse wireless al prezzo finale di soli 26,99 euro. Un affare per allestire la perfetta postazione desktop.

Con l’abbonamento Prime hai diritto alla consegna gratis entro domani, direttamente a casa tua o presso un punto di ritiro. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Le recensioni dei clienti hanno attribuito un voto medio superiore a 4/5.