Kit Wi-Fi mesh Linksys Velop scontato di 140 euro

Tra i dispositivi che maggiormente stanno conquistando l’interesse degli utenti (a giusta ragione), ci sono sicuramente i sistemi per reti mesh. Oggi vi proponiamo un incredibile sconto su uno dei migliori disponibili sul mercato: il Linksys Velop WHW0303.

Le reti mesh rappresentano attualmente la soluzione più veloce ed efficiente per coprire un intero locale con la rete Wi-Fi, eliminando le zone buie lasciate dal modem primario. Il kit Velop in questione offre ben tre dispositivi, in grado di coprire con la rete wireless ben 525m2. Che si tratti di una casa di grandi dimensioni (magari a più piani) o di un locale commerciale, il kit offre una rete veloce e stabile in ogni angolo. La configurazione è estremamente semplice: basta connettere al modem il router principale, ed associare a questo i due satelliti. Attraverso l’app dedicata, basteranno pochi passaggi per avere la propria rete pronta all’utilizzo. Naturalmente è possibile estendere la copertura acquistando ulteriori satelliti.

Presente il supporto alla tecnologia MU-MIMO che permette di ottenere sempre la maggiore velocità possibile, grazie alla gestione intelligente della banda. Linksys inoltre offre la tecnologia Intelligent Mesh che permette ai dispositivi di connettersi sempre al nodo più vicino, garantendo così le migliori prestazioni senza alcun intervento da parte dell’utente. Particolarità del prodotto di Linksys però sono i sensori di movimento integrati nei dispositivi. Attraverso un servizio in abbonamento, l’app ci avviserà quando, in nostra assenza, vengono rilevati movimenti sospetti all’interno del locale in cui sono collocati. Il sistema a tre bande infine, garantisce stabilità e velocità grazie ad una banda dedicata alla sola comunicazione tra i vari nodi.

Grazie ad un’incredibile offerta di Amazon, il kit Linksys Velop è disponibile a soli 289,99 euro con uno sconto di addirittura 140 euro sul prezzo di listino.

