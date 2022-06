Keliweb: sconti fino al 67% sugli hosting WordPress

Ancor prima di aprire un sito web è importante capire su quale CMS costruirlo e quale hosting scegliere.

Se tra i CMS, per facilità d’uso e diffusione, la scelta cade facilmente su WordPress, individuare un provider in grado di fornire un hosting adeguato non è così semplice. Anche se sono molte le piattaforme disponibili, poche sono in grado di offrire prestazioni e sicurezza di alto livello pur mantenendo costi accessibili.

Sotto questo punto di vista Keliweb risulta uno dei nomi più apprezzati, vista l’affidabilità dimostrata nel corso degli anni da questo servizio.

Non solo: alcune sottoscrizioni appositamente ideate per siti WordPress, rendono la scelta di questo hosting ancora più interessante.

WP Play e WP Corporate: super sconti per i siti WordPress

Keliweb propone ai suoi clienti diversi tipi di abbonamento con hosting su misura. Tra quelli specifici per WordPress, spiccano le formule WP Play e WP Corporate, sia per quanto concerne le caratteristiche sia per le offerte che riguardano gli stessi.

WP Play è una sottoscrizione che propone caratteristiche come:

dominio gratuito

3 vCore CPU

50GB SSD Spazio Web

4GB RAM

tool Migrazione

50 Caselle di posta

50 Database

pannello cpanel per il pieno controllo dell’hosting

per il pieno controllo dell’hosting certificato SSL e HTTP/2

supporto MultiPHP

backup Plus.

Il tutto con uno sconto del 52% rispetto al prezzo di listino, il che significa un hosting WordPress per appena 39,50 euro (più IVA) all’anno.

Per chi invece vuole gestire un e-Commerce o un sito con molte pagine e visitatori, il consiglio è quello di optare per WP Corporate. In questo caso, si parla sempre di dominio gratuito, di sistema cPanel, di certificati SSL e HTTP/2 e di supporto MultiPHP ma anche di alcune interessanti migliorie rispetto a WP Play come:

100GB SSD Spazio Web

6GB RAM

5 Siti web ospitabili

sistema di migrazione assistita

Caselle di posta Illimitate

database Illimitati.

Non solo: in questo caso, lo sconto è del 67%. Di fatto, WP Corporate costa solamente 98,67 euro (più IVA) all’anno.

