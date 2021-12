KKR, TIM, il Governo e l'ipotesi Golden Power

A una decina di giorni di distanza dall'ufficializzazione dell'offerta amichevole sottoposta dalla statunitense KKR a TIM e dopo che il Governo si è limitato a prenderne atto, ecco un intervento ufficiale sulla questione. È giunto sotto forma di un incontro svolto ieri coinvolgendo Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico), Vittorio Colao (Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale), Anna Ascani (Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico) e i rappresentanti dei sindacati di categoria per il settore delle telecomunicazioni.

Per ora, il Governo osserva la trattativa KRR-TIM

In seguito al meeting, Giorgetti è intervenuto alla Camera specificando che Il Governo sta seguendo il dossier con grande attenzione , di fatto ribadendo il valore della trattativa, definita nei giorni scorsi da Mario Draghi come di straordinaria importanza . Al momento, l'Esecutivo esclude di voler prendere iniziative, riservandosi però questa possibilità se alcuni degli scenari ipotizzati dovessero arrivare a concretizzarsi, anche ricorrendo allo strumento della Golden Power come vociferato, facendo leva sullo scudo protettivo a sua disposizione per tutelare asset ritenuti strategici.

Il percorso è all'inizio e non si è ancora nelle condizioni di prendere iniziative. Se KKR lancia l'OPA si attiva una procedura con la valutazione della disciplina della Golden Power.

La priorità dichiarata è proteggere occupazione e tecnologia, fondamentali per il paese, anche con l'obiettivo di rispettare quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul fronte degli investimenti destinati alle infrastrutture di rete.