 Kodak EC35 riporta in vita la fotografia analogica
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Kodak EC35 riporta in vita la fotografia analogica

Design vintage, pellicola 35 mm e flash integrato: Kodak EC35 è la fotocamera analogica punta-e-clicca che sembra uscita da un'altra epoca.
Kodak EC35 riporta in vita la fotografia analogica
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Design vintage, pellicola 35 mm e flash integrato: Kodak EC35 è la fotocamera analogica punta-e-clicca che sembra uscita da un'altra epoca.
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Sia chiaro, nessuno riporterà la fotografia analogica ai fasti di un tempo. Quella digitale è troppo comoda e pratica, sia nella sua forma più classica praticata con reflex e mirrorless, sia nel formato compatto e integrato degli smartphone. Rimane però una nicchia di appassionati che ancora trova soddisfazione nell’avere tra le mani una macchina con la pellicola dentro. E per fortuna. È a loro che è indirizzata la nuova Kodak EC35.

Compra Kodak EC35 su Amazon

Kodak EC35 per fotografare come una volta

Già a vederne il design sembra uscita da altri tempi. È realizzata da Reto e proposta al prezzo accessibile di soli 35 dollari, in Italia è comparsa a 39 euro su Amazon. Ha in dotazione un obiettivo acrilico a due elementi da 24 mm con apertura fissa f/10 e velocità di otturazione 1/100, flash automatico ed è alimentata con una batteria AAA. C’è anche un coperchio che scorre, da richiudere quando si finisce di usarla per proteggere i componenti più delicati.

Abbiamo racchiuso tutta l’energia delle giornate di sole in un concentrato di potenza tascabile. Che tu stia andando in spiaggia, a un festival o semplicemente a inseguire il tramonto, la Kodak EC35 è progettata per essere la tua compagna ideale per tutti i giorni.

Tutto ciò che bisogna fare è inquadrare guardando nel mirino ottico e scattare. Le immagini sono impressionate su una pellicola 35 mm con meccanismo manuale per l’avanzamento e il riavvolgimento. Diverse le colorazioni disponibili: Nero mezzanotte, Azzurro, Giallo, Lavanda, Rosa fard e Verde avocado.

KODAK EC35 - Fotocamera a pellicola da 35 mm, riutilizzabile, senza messa a fuoco, flash integrato, copertura scorrevole, compatibile con principianti (Singolo, Nero mezzanotte)

KODAK EC35 – Fotocamera a pellicola da 35 mm, riutilizzabile, senza messa a fuoco, flash integrato, copertura scorrevole, compatibile con principianti (Singolo, Nero mezzanotte)

39,00
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Sul sito ufficiale del marchio non è ancora comparsa, ma come anticipato è su Amazon al prezzo di 39 euro nella versione standalone. Volendo, l’e-commerce propone anche il bundle con una pellicola, per poter iniziare subito a scattare, al prezzo di 49,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: kodakfilm.reto, Instagram

Pubblicato il 21 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
21 lug 2026
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