Kodak: prezzo PAZZO per la fotocamera che scatta e stampa

Kodak Printomatic è la fotocamera istantanea che hai sempre desiderato. Con un prezzo che si aggira attorno ai €100, oggi te la puoi portare a casa ad appena €57,99 grazie ad Amazon. Infatti lo sconto del 42% rende l'acquisto un'occasione più unica che rara.

Affrettati ad acquistarla perché le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Fotocamera istantanea che scatta e stampa all'istante: è proprio Kodak Printomatic

L'ebbrezza di scattare una foto e vederla apparire su carta fotografica non è un ricordo legato al passato. Acquistando Kodak Printomatic puoi immortalare i ricordi così come si faceva con le vecchie Polaroid ma in modo più Smart e a un costo minore. Disponibile in questa bellissima colorazione turchese, te la porti in giro senza problemi visto che ha delle dimensioni minime. Vacanze, uscite, feste e rimpatriate sono tutte occasioni valide per sfoggiarla e liberare la creatività.



La cosa più innovativa è che ogni rullino ti consente di scattare 25 foto uniche. Queste ultime vengono stampate senza inchiostro grazie alla tecnologia Zink Zero Ink. Ti basta inserire la ricarica e sei subito pronto. Inoltre questa la puoi acquistare facilmente su Amazon. Il retro di ogni fotografia ha una base appiccicosa che se vuoi ti permette incollarle immediatamente su una superficie.



Tra le altre caratteristiche di questa istantanea ci sono i flash automatico, un sensore da 5 megapixel e la possibilità di inserire una microSD fino a 256 giga per salvare le foto anche in digitale.

Acquista subito la tua Kodak Printomatic a soli €57,99 su Amazon. Trattandosi di un prodotto Prime, se la acquisti oggi la puoi ricevere in appena 48 ore. Se invece non sei membro, la spedizione è comunque gratuita se scegli la consegna nei punti di ritiro.