KODAK Slide N SCAN: non PERDERE i tuoi ricordi (-13%)

Il KODAK Slide N SCAN è un dispositivo innovativo che permette di conservare preziosi ricordi fotografici trasformandoli in formato digitale. Oggi è possibile acquistarlo con uno sconto dell’11% su Amazon grazie alle offerte dei Prime Day, un’occasione imperdibile per arricchire la propria attrezzatura tecnologica. 159,25 euro, anziché 179,00 euro.

KODAK Slide N SCAN: le scorte a disposizione sono quasi finite

Con una risoluzione di 14 megapixel, lo scanner digitale KODAK Slide N SCAN è in grado di visualizzare, modificare e convertire vecchi negativi a colori e in bianco e nero, come anche diapositive da 50 mm, in file digitali di alta qualità. Grazie alla possibilità di salvare direttamente su una scheda SD, il processo di digitalizzazione diventa estremamente semplice e immediato.

Uno dei punti di forza di questo scanner è il display LCD da 5 pollici. Il grande schermo cristallino offre un ampio angolo di visualizzazione, ideale per l’anteprima e la modifica delle foto. Questo rende il KODAK Slide N SCAN perfetto non solo per digitalizzare vecchi ricordi, ma anche per condividerli con amici e familiari, trasformandolo in un’elegante cornice digitale da esporre in casa o in ufficio.

La tecnologia del vassoio ad alimentazione rapida facilita enormemente il caricamento delle pellicole, garantendo un’azione di scansione continua e senza intoppi. Il dispositivo include un supporto scorrevole da 50 mm, adattatori per pellicole da 135, 110 e 126 mm, una spazzola di pulizia, cavi USB e HDMI. Questo kit completo rende il processo di digitalizzazione rapido e privo di complicazioni.

Il software di cattura avanzato integrato nel KODAK Slide N SCAN permette di migliorare, ridimensionare e convertire le foto con un semplice tocco. Le opzioni di modifica sono intuitive e facili da usare: è possibile scegliere il tipo di pellicola, regolare colore e luminosità, e assegnare data e ora alle immagini digitalizzate.

Il design moderno e raffinato del KODAK Slide N SCAN si integra perfettamente con qualsiasi arredamento domestico. La compatibilità con PC e Mac, senza necessità di installare software aggiuntivi, e il supporto per schede SD o SDHC fino a 32GB, rendono questo scanner estremamente versatile e pratico.

Approfitta ora delle offerte Prime Day su Amazon e acquista il KODAK Slide N SCAN al prezzo speciale di soli 159,25 euro. Non perdere l’opportunità di digitalizzare e conservare i tuoi ricordi fotografici più preziosi con facilità e stile.