KUU Lebook Pro: ottimo PC 2-in-1 in OFFERTA (codice sconto)

Il nuovo KUU Lebook Pro è tra i PC 2-in-1 dal miglior rapporto qualità/prezzo, oggi si trova in offerta su Amazon a 754,99€. Lo sconto è di 45 euro rispetto al prezzo solito e si attiva tramite il seguente codice promozionale, da inserire in fase di check-out.

Link all’acquisto 754,99€ 799,99€ codice sconto: ADOQX97Z

Chiaramente ispirato al Microsoft Surface, ma proposto alla metà del prezzo, Lebook Pro è caratterizzato da un’ottima qualità costruttiva e da una dotazione hardware da top di gamma. Il telaio robusto e resistente in metallo nasconde un cuore molto potente, con un processore Intel Core i7-8550U a 4.0 GHz, ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD NVME.

Alla potente componentistica, si affianca un fantastico display 2K 2160 x 1440, un luminoso pannello IPS LCD con rapporto di forma 4:3. La scheda grafica integrata Intel UHD 620 gestisce in maniera ottimale il pannello ad alta risoluzione e consente anche di videogiocare ad alcuni titoli leggeri, pur non trattandosi – chiaramente – di un dispositivo pensato per i videogiocatori più esigenti.

Inoltre, il PC può essere sbloccato tramite il sensore di impronte digitali, installato sulla parte superiore e affiancato da 2 potenti speaker stereo. Sul retro del tablet PC troviamo una pratica aletta in metallo, che consente di posizionare il dispositivo regolandone l’inclinazioni su vari livelli.

Il 2-in-1 perfetto per professionisti, studenti e viaggiatori

Questo Lebook Pro è pensato per studenti, professionisti e viaggiatori che necessitano di una macchina molto potente, ma anche compatta e leggera. I soli 12.6 pollici del Lebook Pro, rendono questa macchina molto semplice da trasportare in borsa o in un piccolo zaino da viaggio.

Oltre al potente laptop 2-in-1, all’interno della confezione del KUU Lebook Pro troviamo anche una tastiera magnetica e una penna capacitiva, per sfruttare al massimo le potenzialità di un dispositivo così versatile. Questo modello è perfetto sia come PC che come tablet, grazie ad un ampio display touch perfetto per disegnare ed esprimere il proprio estro creativo.

KUU Lebook Pro è davvero un bel prodotto, un PC portatile 2-in-1 con Windows 10 che coniuga la comodità e leggerezza di un tablet con la potenza e versatilità di un laptop da lavoro, studio e svago. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 754€, applicando il codice sconto “ADOQX97Z” in fase di pagamento.

