Kuulaa 3 in 1: ricarica magnetica, veloce e universale a meno di 10 euro

Oggi ti riportiamo un accessorio decisamente interessante per praticità e performance, ad un prezzo a dir poco contenuto. Si tratta del cavo di ricarica magnetico Kuulaa 3 in 1, un oggetto che oltre a semplificare la ricarica di qualsiasi dispositivo, non rinuncia ad un magnete di elevata qualità e alla ricarica rapida a soli 9 euro su Amazon.

Cavo di ricarica magnetico Kuulaa 3 in 1: caratteristiche tecniche

I cavi di ricarica magnetici sono una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni. La ragione è molto semplice e riguarda la facilità di utilizzo del cavo. Questo, infatti, può essere collegato in qualsiasi verso, e non interviene direttamente sul connettore del cellulare. Così facendo non rischierai di usurare o danneggiare l’attacco interno dello smartphone, oltre ad un collegamento estremamente semplice dato che non dovrai fisicamente inserito. Il secondo vantaggio è ovviamente l’universalità del cavo. Basta avere a disposizione il dongle per il proprio dispositivo, mentre il cavo sarà compatibile in ogni caso. In confezione vengono forniti 3 dongle: micro USB, Type-C e Lightning per dispositivi Apple. Non tutti i cavi di questo tipo, però, sono uguali e le ragioni per cui abbiamo scelto di proporvi la soluzione di Kuulaa sono diverse.

Prestazioni

Innanzitutto, a differenza della maggior parte dei concorrenti, in questo caso il connettore presenta una configurazione a 4×2 pin, piuttosto che un pin singolo. Questo gli consente di offrire anche la ricarica rapida a 3A così da non sacrificare le prestazioni in favore della praticità. Inoltre, potrai utilizzare il cavo anche per il trasferimento dati e non solo per la ricarica, un aspetto che fornisce una versatilità totale con una velocità di ben 480Mbps. Ottima anche la realizzazione del cavo vero e proprio, che presenta una struttura in nylon intrecciato e una schermatura in alluminio con un connettore in lega di zinco. Si tratta di un cavo estremamente robusto capace di resistere a ben 10.000 curvature. In ultimo, ma non meno importante, unn chip integrato che garantisce prestazioni costanti durante il trasferimento dati e protegge da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento. In breve, al prezzo proposto, è praticamente un must have da non lasciarsi sfuggire assolutamente, difficile trovare di meglio in questa fascia.

Il cavo di ricarica magnetico Kuulaa 3 in 1 è disponibile su Amazon a soli 8,99 euro con spedizione Prime.