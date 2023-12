La Action Figure LEGO di Captain America è scontata del 21%!

L’action figure LEGO di Captain America rappresenta un’idea regalo davvero fantastica. La corazza blu e rossa, il classico scudo di Captain America, e il casco con l’iconico simbolo dell’aquila conferiscono all’action figure un aspetto fedele al personaggio.

Le articolazioni snodabili alle spalle, braccia, fianchi e gambe donano una flessibilità straordinaria all’action figure, consentendo ai bambini di creare pose dinamiche e di ricreare fedelmente le scene più emozionanti tratte dai film Marvel.

All’interno della confezione, oltre all’action figure, troverete dettagliate istruzioni per il montaggio. I bambini possono godersi il divertimento di assemblare l’action figure da soli, seguire le istruzioni passo dopo passo, o sperimentare un’esperienza di costruzione digitale ancora più coinvolgente grazie all’app LEGO Builder. Quest’ultima fornisce strumenti digitali per esplorare i modelli in 3D, ingrandirli e ruotarli, oltre a consentire di salvare i progressi.

L’action figure LEGO di Captain America è anche un regalo ideale per chi ama giocare in gruppo. I bambini possono ampliare la loro collezione LEGO Marvel con altre action figure della serie, come il Personaggio di Spider-Man, creando così un universo di avventure e giocando con i loro beniamini preferiti.