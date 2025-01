La BCE taglia i tassi: ultima chiamata per avere interessi al 4% sulla liquidità?

Arriva da Banca Mediolanum quella che potrebbe essere la probabile ultima occasione per sfruttare un tasso di interesse elevato sulla propria liquidità. La BCE, infatti, ha appena tagliato di 25 punti i tassi sui depositi e le banche si adegueranno presto a quanto stabilito dall’Autorità europea.

Per chi sceglie SelfyConto di Banca Mediolanum, però, c’è ancora la possibilità di sfruttare interessi al 4% per 6 mesi sulle somme vincolate. La promozione è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto corrente (a zero spese fino a fine 2027 grazie alla promo in corso) e accreditano lo stipendio.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: interessi al 4% per i nuovi clienti

Aprendo SelfyConto e impostando l’accredito dello stipendio, è possibile sfruttare interessi al 4% per 6 mesi (si tratta del tasso annuo lordo) sulle somme vincolate che, però, possono essere svincolate in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi accumulati. Si tratta, probabilmente, dell’ultima occasione (almeno per il prossimo futuro) per ottenere un tasso di interesse così elevato.

SelfyConto, ricordiamo, è un conto online con canone di 3,75 euro al mese. Per i nuovi clienti, però, il canone è azzerato per 12 mesi (sempre azzerato per gli Under 30) ma con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese è possibile azzerare il canone fino a fine 2027.

Al conto è abbinata la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro e c’è la possibilità di richiedere la carta di credito. Entrambe le carte hanno canone zero per il primo anno (poi 10 euro e 20 euro all’anno, rispettivamente). I bonifici ordinari e istantanei sono gratis per un anno oppure fino a fine 2027, rispettando le stesse condizioni citate in precedenza.

Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.