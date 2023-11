La bellissima Limited Edition di Nintendo Switch x Monster Hunter Rise è in SCONTO!

Se sei un fan accanito di Monster Hunter Rise, non perdere l’opportunità di possedere la Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise – Special Limited. Attualmente in offerta a soli 372,74€ anziché 399,99€ su Amazon, questa edizione speciale è un vero gioiello per gli appassionati.

Design Esclusivo a Tema Monster Hunter Rise

La caratteristica principale di questa edizione speciale è il suo straordinario design a tema Monster Hunter Rise. Il dock presenta un’immagine imponente di Magnamalo, uno dei protagonisti del gioco, mentre la console e i due controller Joy-Con sono decorati con altri suggestivi elementi legati al mondo di Monster Hunter Rise.

Acquistando questa edizione speciale, riceverai in bundle il codice download per Monster Hunter Rise. Ma le sorprese non finiscono qui. Otterrai anche il Kit Deluxe DLC Pack, che aggiunge elementi speciali al tuo gioco per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Ecco il contenuto del bundle:

Stile Armatura Cacciatore “Kamurai” (Set): Un set di armature che trasforma il tuo cacciatore in un autentico kamurai.

Un set di armature che trasforma il tuo cacciatore in un autentico kamurai. Stile Armatura Canyne “Collare Shuriken” (Pezzo Singolo): Un accessorio per il tuo compagno canyne, ispirato a uno shuriken.

Un accessorio per il tuo compagno canyne, ispirato a uno shuriken. Stile Armatura Felyne “Collare Pesce” (Pezzo Singolo): Un adorabile collare a tema pesce per il tuo compagno felyne.

Un adorabile collare a tema pesce per il tuo compagno felyne. Gesti (4 Salti): Aggiungi nuove opzioni al tuo repertorio di gesti con 4 salti unici.

Aggiungi nuove opzioni al tuo repertorio di gesti con 4 salti unici. Set Posa Samurai: Impersona un autentico samurai con questa posa speciale.

Impersona un autentico samurai con questa posa speciale. Pittura Facciale Kabuki: Personalizza ulteriormente il tuo cacciatore con questa pittura facciale ispirata al teatro kabuki giapponese.

Personalizza ulteriormente il tuo cacciatore con questa pittura facciale ispirata al teatro kabuki giapponese. Pettinatura “Coda Izuchi”: Una pettinatura esclusiva per il tuo cacciatore ispirata all’izuchi, una delle creature di Monster Hunter Rise.

Una pettinatura esclusiva per il tuo cacciatore ispirata all’izuchi, una delle creature di Monster Hunter Rise. Stile Armatura Canyne “Retriever”: Un altro stile di armatura per il tuo compagno canyne.

Un altro stile di armatura per il tuo compagno canyne. Stile Armatura Felyne “Gatto Selvatico”: Un’opzione extra per personalizzare il tuo compagno felyne.

Un’opzione extra per personalizzare il tuo compagno felyne. Talismano Novizio: Un oggetto speciale per migliorare le tue abilità da cacciatore.

Questa edizione speciale offre non solo un design unico ma anche un’esperienza di gioco arricchita con contenuti esclusivi. Approfitta dell’offerta su Amazon e immergiti nell’epico mondo di Monster Hunter Rise con stile a soli 372,74€ anziché 399,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.