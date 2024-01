La Bistecchiera di Bosch CROLLA al 29% in meno!

La bistecchiera Bosch TCG4215 offre tre opzioni di cottura per soddisfare le diverse esigenze culinarie. Nella posizione chiusa, funge da grill a contatto, ideale per bistecche, hamburger, panini e altri alimenti che richiedono una cottura uniforme su entrambi i lati. Quando è aperta, diventa un barbecue da tavolo perfetto per spiedini, verdure grigliate e cibi che richiedono una cottura più uniforme. Con la chiusura superiore e inferiore, la bistecchiera è adatta per gratinare, riscaldare o cuocere piatti più delicati.

Le piastre reversibili, con superficie liscia e ondulata, offrono versatilità nella preparazione dei cibi. La superficie liscia è indicata per alimenti che richiedono una cottura uniforme, mentre quella ondulata conferisce un aspetto rustico e un sapore più intenso ai piatti.

Dotata di drenaggi per convogliare i grassi, la bistecchiera permette una cottura più salutare, riducendo l’apporto calorico dei piatti. Con una potenza di 2000 Watt, la bistecchiera si riscalda rapidamente e in modo uniforme, garantendo risultati ottimali in tempi brevi.

I regolatori di temperatura separati per la piastra superiore e inferiore consentono un controllo preciso della cottura, adattandosi a ogni tipo di alimento. Realizzate in alluminio pressofuso e con rivestimento antiaderente, le piastre della bistecchiera facilitano la pulizia, rendendo l’operazione rapida e agevole, anche a mano.