La bolletta non farà più paura se passi a Engie: prezzo bloccato per 24 mesi

Stop agli aumenti improvvisi e alle bollette imprevedibili. Con l’offerta Energia PuntoFisso di ENGIE, puoi finalmente dormire sonni tranquilli: il prezzo della materia prima luce e gas resta bloccato per 24 mesi. Ecco tutti i dettagli della promozione: hai tempo fino al 16 luglio per attivarla!

Un’offerta trasparente, pensata per te

Engie ha ideato l’offerta Energia PuntoFisso per garantire un costo fisso per ben due anni. Ciò significa che, anche se il mercato subisce variazioni o aumenti, la tua tariffa resta sempre la stessa. È la scelta giusta se vuoi proteggerti dalle oscillazioni del mercato.

Paghi in base a quanto consumi, ma con il vantaggio di una tariffa fissa. L’attivazione è facile e 100% digitale: ricevi la bolletta via e-mail e paghi comodamente con addebito su conto corrente, senza carta, code o scartoffie. L’energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi: una scelta sostenibile, etica e vantaggiosa per te e per l’ambiente.

Per l’energia elettrica puoi scegliere tra tariffa monoraria, con un prezzo unico di 0,123 €/kWh in ogni ora del giorno, oppure tariffa a fasce, con costi diversificati: 0,1246 €/kWh nelle ore diurne feriali (F1), 0,1318 €/kWh nelle ore intermedie (F2) e 0,1145 €/kWh nelle ore notturne e nei weekend (F3). La tariffa a fasce è disponibile solo per i contatori abilitati alla lettura oraria. In entrambi i casi è previsto un costo di commercializzazione fisso di 6 euro al mese.

Per il gas, il prezzo bloccato della materia prima è di 0,4475 €/Smc, a cui si aggiungono 6 euro mensili di costi fissi più 0,00795 €/Smc. Nessun costo nascosto, tutto trasparente e sotto controllo.

Basta cliccare sul pulsante di attivazione e scegliere se attivare la fornitura di luce, gas o entrambe. Dopo aver confermato via e-mail, penserà Engie a contattare il tuo attuale fornitore. Ti occorrono solo un documento d’identità, il codice fiscale, l’IBAN, il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas. La promozione a prezzo fisso Engie sarà disponibile soltanto fino al 16 luglio: approfittane subito prima che scada!