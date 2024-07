La carta giusta da usare in vacanza è HYPE: 3 versioni per tutte le esigenze

Per i viaggi all’estero è possibile affidarsi a Carta HYPE abbinata al conto corrente HYPE che, in versione Premium, consente di azzerare le commissioni sul tasso di cambio, per pagamenti e prelievi effettuati in valuta diversa dall’euro. In questo modo, durante un viaggio all’estero, fuori dall’area euro, è possibile utilizzare la carta senza alcun costo aggiuntivo.

HYPE Premium, inoltre, garantisce tantissimi vantaggi aggiuntivi, a partire dalla possibilità di sfruttare prelievi gratis in tutto il mondo. Il conto include la Carta World Elite Mastercard, senza costi aggiuntivi, che consente di ottenere bonus extra come l’assistenza dedicata e Lounge e Fast Track aeroportuali. Ci sono anche diverse coperture assicurative

Il conto HYPE Premium ha un costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo. In alternativa, HYPE è disponibile anche in una versione a canone zero oltre che nella versione Next da 2,99 euro al mese. Si tratta di due soluzioni ideali per gli utenti alla ricerca di un conto secondario con carta abbinata da usare, ad esempio, quando si è in viaggio o in vacanza.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di HYPE, accessibile di seguito.

Carta HYPE: la scelta giusta per viaggiare

Con Conto HYPE con carta abbinata è possibile accedere a un’offerta bancaria completa e personalizzabile. La versione a canone zero è ideale come secondo conto, senza costi fissi e limiti di ricarica, e può rappresentare la soluzione giusta anche per i più giovani alla ricerca di un nuovo conto. Sulla stessa linea c’è la versione Next, che propone alcuni contenuti aggiuntivi, continuano a garantire costi ridotti, con un canone di 2,99 euro al mese.

A completare l’offerta c’è la versione Premium, che elimina le commissioni sui pagamenti in valuta diversa dall’euro, aggiunge i prelievi gratis in tutto il mondo e varie coperture assicurative. Il costo del servizio è di 9,99 euro al mese, con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Per scegliere e aprire la versione desiderata di HYPE basta seguire il link qui di sotto.