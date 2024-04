La cassa Bluetooth di Marshall costa 95€ in MENO grazie al ribasso!

Vuoi portare la tua musica ovunque ma la qualità sonora deve essere al top? Allora non c’è nulla di meglio che la cassa Bluetooth Marshall Middleton! Mentre il marchio non ha bisogno di presentazioni, ti diciamo solo che, grazie a un ottimo sconto Amazon, la potrai pagare più di 95€ in meno rispetto al prezzo di listino, portandola a casa per 203,99€!

Tutte le caratteristiche della cassa Bluetooth di Marshall

Il cuore pulsante della Middleton è il suo suono potente e bilanciato, grazie a un driver full-range da 20 Watt e due tweeter da 4 Watt che insieme creano un’esperienza audio con bassi che ti faranno tremare e alti super-puliti.

Il design è immediatamente riconoscibile: la griglia frontale in metallo e il logo ben visibile sono distintivi del design iconico Marshall. Leggera e compatta, questa cassa è pronta ad accompagnarti in ogni avventura. E con la sua classificazione IP67, è resistente all’acqua e alla polvere, rendendola perfetta per l’uso all’aperto.

La batteria ti assicurerà fino a 20 ore di riproduzione con una singola carica, così la tua musica non si ferma mai. E con la connettività Bluetooth 5.0, collegarsi al tuo smartphone o tablet è un gioco da ragazzi, per uno streaming audio senza fili di alta qualità.

Per un’esperienza ancora più immersiva, potrai usare la Modalità Stacking per collegare due casse Middleton e amplificare il tuo ascolto. E non dimentichiamo il microfono integrato per le chiamate in vivavoce, il pulsante di riproduzione/pausa e il controllo del volume, che rendono la Middleton il top per ascoltare la musica in portabilità.

Prendi ora la cassa Bluetooth Marshall Middleton e fai festa ovunque, pagandola 203,99€ al posto dei classici 299,00€!