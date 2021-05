La Champions League su Prime Video, gratis

La Champions League arriverà su Amazon Prime Video e non comporterà alcun costo aggiuntivo per l'utente già abbonato al servizio Amazon Prime. L'annuncio è stato diramato da Amazon, che con questo passo rende l'abbonamento a Prime qualcosa di insostituibile tanto per chi fa acquisti online sul marketplace, quanto per gli appassionati di Calcio (soprattutto per i tifosi di Inter, Milan, Juventus e Atalanta, ossia le italiane in corsa per la massima competizione europea).

La Champions League su Amazon Prime Video

Sebbene la conquista dei diritti tv per la Champions potesse lasciar immaginare un aumento del costo del servizio Prime (ove sono inclusi anche tutti i contenuti Prime Video e Amazon Music), in realtà il gruppo ha voluto mantenere fisso il prezzo, rendendo di fatto gratuito l'accesso alle migliori partite del torneo da parte di tutti coloro i quali già godono di un abbonamento Prime (e di tutti i servizi ivi inclusi).

Avendo a disposizione i diritti, Amazon consentirà la visione delle partite delle quattro squadre italiane come prima scelta, portando così il meglio delle emozioni della competizione sulle smart tv (o le Fire TV) dei tifosi italiani. Per vedere la Champions su Amazon, insomma, il conto è presto fatto: è sufficiente un abbonamento al servizio Amazon Prime al costo di 36 euro annui (con il primo mese in prova gratuita). Amazon ha a disposizione i diritti per tre anni e la strategia per questa prima stagione è stata così delineata: “trasmetteremo le partite di cartello del mercoledì, dalle fasi preliminari, fino alle semifinali“. Durante la presentazione alla stampa, il managing director Alex Green ha voluto inoltre sottolineare l'impegno del gruppo nel creare un prodotto realmente ricco, con ospiti, interviste pre e post-partita, l'opzione X-Ray con le statistiche sulle varie fasi di gioco e molto altro ancora. Con lo streaming, insomma, il calcio della Champions League restituirà ancor più emozioni e ancor più coinvolgimento: i tifosi che già la stanno aspettando possono iniziare a sognare una stagione di emozioni autentiche, sempre e comunque costruite attorno al “gioco più bello del mondo”.

Abbonarsi ora è una scelta ottimale, poiché si potrà accedere anche al prossimo Prime Day di fine giugno avendo a disposizione migliaia di prodotti a prezzo speciale. Rinunciare all'abbonamento Prime inizia a diventare sempre di difficile, soprattutto per gli appassionati di Calcio e di shopping online: con un abbonamento si possono avere entrambi.