La convenienza delle offerte pCloud continua con il Cyber Monday

I giorni del Black Friday si stanno esaurendo, ma non per pCloud che in occasione del Cyber Monday continua a mantenere attiva la sua promozione con i piani a vita per avere tutto lo spazio necessario con sconti dal 54% al 62%.

Le soluzioni pCloud da cogliere al volo

Sempre più spesso ci ritroviamo ad avere esigenza di spazio di archiviazione. I nostri smartphone sono pieni di foto e video e i tagli di memoria più capienti sono riservati ai device top di gamma. Senza dimenticare come alcuni modelli (gli iPhone, per esempio, ma non solo) non prevedano la possibilità di inserire schede microSD per ampliare la capienza della memoria. L’unica soluzione è e resta quella del cloud. Uno spazio di archiviazione online sicuro, accessibile da qualsiasi device e nel quale conservare foto e video personali, ma anche documenti di lavoro da condividere all’occorrenza con i propri colleghi.

pCloud ha previsto degli sconti straordinari da sfruttare immediatamente prima che sia troppo tardi:

1 TB – 199€ (sconto del 54%)

2 TB – 279€ (sconto del 53%)

10 TB – 799€ (sconto del 58%)

Tutti i pacchetti sono a vita, quindi non ci sono costi regolari da sostenere e si ha accesso a una piattaforma che adotta le leggi più rigorose in materia di protezione dei dati personali. Inoltre si può fare l’accesso al proprio archivio in cloud in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo con un’interfaccia estremamente semplice e grande facilità di utilizzo. Si possono condividere rapidamente file di grandi dimensioni (non allegabili alle email o caricabili sulle piattaforme di messaggistica istantanea), il tutto con la massima sicurezza possibile (pCloud utilizza la crittografia TLS/SSL).

Oltre allo spazio in cloud c’è anche il pacchetto 3 in 1 in offerta per il Cyber Monday con il quale pCloud mette a disposizione:

5 TB di spazio di archiviazione

Encryption

Pass Premium

Anche in questo caso l’offerta è a vita e c’è un risparmio del 62% su un bundle di servizi che costerebbe 1563€ e che per il Cyber Monday è in offerta esclusiva a 599€. Spazio di archiviazione sicuro, tecnologia per criptare i file sensibili (Encryption) e un password manager (Pass Premium) che consente di salvare le password, compilare in automatico i campi d’accesso, creare password complesse in maniera facile, veloce e sicura. Per sempre.