La convenienza di usare una carta di debito aziendale One Qonto

Le carte business, sia una carta di debito aziendale che una carta di credito o prepagata, posseggono strumenti fondamentali per un’azienda o un libero professionista, ma anche per un qualsiasi titolare di partita IVA.

Stiamo parlando di strumenti molto utili non soltanto per un’azienda, ma anche per i suoi dipendenti.

Quale è la soluzione migliore in questo caso? Carta One di Qonto, pratica e innovativa.

I vantaggi di una carta di debito aziendale One Qonto

Tutti i datori di lavoro sono alla continua ricerca di nuove soluzioni in grado di ottimizzare le risorse e le giornate lavorative, con l’intento anche di ridurre al massimo gli sprechi di tempo e ottenere il meglio dai collaboratori.

Per questo motivo una carta di debito aziendale come Carta One di Qonto rappresenta una soluzione di successo nell’ambito del business.

Quando diventa nominativa, una carta aziendale è conveniente per diversi motivi. Si possono effettuare pagamenti utilizzando il saldo disponibile sul conto corrente.

Naturalmente, bisogna sempre monitorare tutti i movimenti del conto professionale per evitare sgradite sorprese alla fine del mese, tipo un saldo eccessivamente negativo del conto.

Per usufruire di questa carta aziendale, bisogna aprire un conto corrente e intestarlo all’impresa o al libero professionista titolare dell’attività.

Differentemente dai servizi normalmente offerte dalle altre banche tradizionali, Qonto offre un conto corrente, da aprire in questa pagina, che si collega direttamente alle carte MasterCard nominative e flessibili.

Si può scegliere tra le carte fisiche, con cui pagare gli acquisti sugli e-commerce e i negozi fisici, e le carte virtuali, che consentono di effettuare pagamenti online in totale sicurezza.

Le carte virtuali hanno il vantaggio di essere usate senza aspettare l’attivazione. Uno strumento, quindi, molto veloce e pratico che, come le carte fisiche, è protetto dal codice CVV e dal 3D-Secure.

Carta One ha un canone mensile pari a 5 euro. Il limite di prelievo mensile in contanti è di 1.000 euro, mentre il limite di pagamento è di 20.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.