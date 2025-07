La eSIM smart per l’estate: attivala subito e ottieni GIGA + bonus

Con i piani GIGA di Saily puoi avere la soluzione più smart, veloce e conveniente per avere internet ovunque nel mondo, senza sorprese e senza costi di roaming. Perfetti per partire per un viaggio all’estero al di fuori dell’Unione Europea e con tutta l’offerta gestibile da un’unica app, sempre a portata di mano.

Il tutto con una connessione immediata: nel senso che arrivi a destinazione e il piano sarà già disponibile per essere sfruttato. L’unica configurazione dovrai farla prima di partire, scegliere il paese di destinazione, aggiungere nuove destinazioni alla stessa eSIM, senza doverne scaricare una nuova ogni volta. Con una sola eSIM potrai coprire oltre 200 paesi e la libertà di navigare dove vuoi e come vuoi.

Nel caso stessi per terminare i giga, Saily ti avviserà quando superi l’80% del loro utilizzo così da non rischiare di rimanere offline all’improvviso e decidere se risparmiare oppure aggiornare il piano con nuovi giga. Per qualsiasi cosa, comunque, potrai contare su un servizio clienti via chat attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con l’offerta estate, infine, ricevi fino al 5% in crediti Saily che potrai usare per il tuo prossimo viaggio. Non ti resta che scaricare l’app, attivare il piano e viaggiare connesso a prezzi convenienti.