La fantastica Cassa Bluetooth in legno CROLLA del 33%!

La Get Together Solo si presenta come una cassa portatile dalle dimensioni compatte, ma le sue prestazioni sono ben al di là delle aspettative. I due altoparlanti da 40 watt regalano un suono full range, caratterizzato da bassi profondi e alti cristallini, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente. Grazie alla connettività Bluetooth, potrai poi facilmente collegare la cassa al tuo smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, godendo della musica preferita senza l’ingombro dei cavi, e la connessione rimane stabile anche a distanza.

Per un’esperienza d’ascolto ancor più immersiva, è possibile collegare due Get Together Solo in modalità stereo, regalando un suono ricco e pieno, perfetto anche per spazi più ampi. La cassa offre una versatilità senza limiti attraverso gli ingressi RCA e AUX, permettendoti di collegarla a dispositivi non Bluetooth, come un giradischi o un sistema stereo tradizionale.

In linea con l’impegno di Marley verso la sostenibilità, la Get Together Solo è realizzata con materiali ecologici. Il corpo in bambù, materiale naturale e resistente, si unisce al tessuto REWIND, ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica. Un connubio di prestazioni e sostenibilità che si fondono in un design elegante e responsabile.