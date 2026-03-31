La fibra di Iliad con router WiFi 7 è in offerta a 22,99€ al mese

L’offerta di Iliad per la sua fibra è una tra più interessanti nel mercato italiano della connettività fissa. Pensata per i già clienti mobile Iliad con un’offerta da 9,99€ o 11,99€ con pagamento automatico, propone un pacchetto tutto compreso per sempre a soli 22,99 euro invece di 26,99 e persino con chiamate illimitate incluse e router WiFi 7 di ultima generazione.

La connessione sarà basata interamente su tecnologia 100% fibra ottica FTTH con prestazioni che saranno differenti a seconda della copertura della tua zona: nelle zone coperte da FTTH EPON raggiunge fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload, mentre in quelle coperte da FTTH GPON tocca fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload. Nelle aree bianche, infine, la velocità massima è di 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Scoprirai la tua zona di riferimento verificando la copertura.

L’offerta include in comodato d’uso gratuito il router iliadbox con tecnologia WiFi 7, uno standard di ultima generazione per prestazioni eccezionali anche con numerosi dispositivi connessi contemporaneamente. Un router che pensa anche all’efficienza energetica con una apposita modalità Sleeping per ridurre in modo intelligente i consumi elettrici.

Infine, nell’offerta sono compresi minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia con chiamate verso numeri fissi di tantissimi Paesi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. L’intervento di installazione sarà effettuato da tecnico specializzato che porterà la iliadbox direttamente a casa al momento dell’attivazione.