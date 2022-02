La Fibra di Iliad parte a BOMBA: FTTH a 15,99€

La Fibra di Iliad è appena stata lanciata nel mercato e sta già facendo parlare di sé. Ancora una volta l’operatore controllato da Free si è dimostrato scaltro nel proporre un’offerta Chiara e Tonda senza tanti fronzoli.

Iliad: ecco la tanto attesa Fibra

Dopo aver raggiunto quasi quota 9 milioni di utenti, Iliad, ha deciso che è arrivato il momento di lanciare nel mercato italiano anche la sua proposta per l’internet di casa. Un colpo basso che sta facendo correre ai ripari i 3 big carrier del nostro paese.

Fibra di Iliad: ecco caratteristiche

La promozione, chiara e semplice, offre internet senza limiti a casa fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload complessivi con il modem iliadbox incluso nel prezzo e minuti senza limiti verso qualsiasi operatore fisso e mobile nazionale. Il tutto per soli 15,99 euro mensili per i già clienti Iliad con qualsiasi promo mobile attiva con pagamento automatico. Inoltre, è possibile attivare la promo in fibra anche per i non clienti con il mobile. In questo caso il prezzo ammonta a 23,99 euro mensili.

La nuova promozione è attualmente disponibile in due tecnologie che variano a seconda della posizione geografica. La FTTH GPON offre 1 Gbps in download di velocità massima e 300 Mbps in upload è attivabile su Milano, Roma e Bologna, mentre, la EPON che offre prestazioni di velocità superiori è disponibile nelle cosiddette Aree Nere, ossia dove coesiste sia Open Fiber che Fiber Cop.

Inoltre, è possibile aggiungere con soli 1,99 euro mensili in più l’iliad wifi extender, un potente amplificatore di segnale Wi-Fi utile per chi ad esempio ha un’abitazione su più piani o con dei muri particolarmente spessi.

Costi ed altro

La Fibra di Iliad è disponibile per qualsiasi utente ONLINE e nei vari punti vendita e Corner del quarto operatore italiano. La prima volta è previsto un contributo iniziale di 39,99 euro. Ovviamente, il tutto senza vincoli!