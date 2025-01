La fibra Iliad è ultra veloce e super conveniente: solo 21,99€ al mese

Con la sua fibra ultraveloce, Iliad ha rivoluzionato il mercato delle connessioni Internet, offrendo prestazioni elevate e una politica di prezzi convenienti, trasparenti, senza costi nascosti o vincoli inattesi. Grazie all’attuale offerta, questa soluzione è particolarmente allettante per chi cerca affidabilità, velocità e convenienza in un unico pacchetto.

In questo momento la fibra Iliad costa 21,99€ al mese per chi ha già un piano mobile Iliad attivo e 25,99€ per tutti gli altri. Davvero un costo contenuto, considerando le caratteristiche avanzate di questa connessione. Per attivarla basta andare su questa pagina del sito di Iliad e verificare la copertura.

Detto questo, andiamo a scoprire tutte le funzionalità di questa linea.

Cosa offre la fibra di Iliad

La fibra di Iliad garantisce una connessione stabile e veloce, ideale per famiglie e professionisti che necessitano di un accesso a Internet senza interruzioni. La tecnologia FTTH (Fiber to the Home) permette di raggiungere velocità fino a 5 Gbps, una caratteristica perfetta per attività come streaming in 4K, gaming online o smart working.

Inoltre, il modem IliadBox, dotato della tecnologia WiFi 7, è incluso nell’offerta, assicurando una copertura ottimale in tutta la casa. L’installazione è semplice e senza costi aggiuntivi, e il servizio clienti Iliad è sempre disponibile per fornire supporto rapido e competente.

L’offerta Iliad combina performance elevate e un prezzo competitivo, con tariffe chiare e senza rincari. Da menzionare anche le chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Per i clienti Iliad Mobile, il costo mensile è di soli 21,99€, mentre per chi non è già cliente, il prezzo è di 24,99€ al mese.

Non perdere l’occasione di passare alla fibra Iliad. Visita il sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e attivare subito la connessione che combina velocità, trasparenza e risparmio.