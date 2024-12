La fibra migliore per i gamer è quella di Iliad

Gli amanti dei videogame sanno benissimo quanto avere una connessione internet stabile e veloce sia fondamentale per garantire loro un’esperienza di gioco gratificante e completa. Rallentamenti, down e problemi di vario tipo non sono tollerabili in questo contesto. La fibra che offre le migliori prestazioni per chi ama giocare ai migliori titoli online è quella di Iliad. A evidenziare il risultato è la ricerca effettuata da nPerf che ha analizzato le reti fisse italiane stabilendo che quella più veloce per il download e l’upload è proprio quella di Iliad. L’attivazione di una nuova linea è ora in promozione.

Perché Iliad è la scelta migliore per i gamer

La fibra ottica di Iliad assicura, per le zone raggiunte dalla tecnologia FTTH EPON, fino a 5 Gbit/s di download e fino a 700 Mbit/s in upload. Altrimenti per la tecnologia FTTH GPON la velocità di download arriva fino a 2,5 Gbit/s e fino a 500 Mbit/s quella in upload. Entrambe le tecnologie garantiscono un’esperienza di gaming di assoluto livello.

A rendere la fibra Iliad veloce, stabile e affidabile per i gamer (e non solo) c’è anche il router che supporta il nuovo standard di trasferimento dati wireless Wi-Fi 7. È uno standard che migliora la velocità e la stabilità della connessione e che è integrato nell’Iliadbox. Per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco Iliad mette a disposizione anche il WiFi extender per distribuire al meglio il segnale anche negli angoli più critici della casa (soprattutto quelle più grandi) e l’antivirus McAfee Multi Access per la protezione dei propri dati durante la navigazione.

Inoltre la fibra Iliad assicura un prezzo costante nel tempo, senza vincoli e costi aggiuntivi per un’esperienza di navigazione eccellente. La fibra Iliad è in promozione a 21,99€ al mese per sempre con incluse le chiamate illimitate in Italia e in più di 60 Paesi all’estero.