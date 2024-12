La fibra più veloce d'Italia per download e upload a 21,99€ al mese

Premiata dalla società nPerf come la fibra più veloce d’Italia per download e upload, Iliad ripropone l’offerta speciale per la sua fibra: 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro per gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Il servizio di installazione costa 39,99 euro una tantum.

L’offerta della fibra di Iliad include il 100% di fibra ottica FTTH, iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, più chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 Paesi stranieri. In aggiunta a questo si annovera l’applicazione iliadbox connect, che consente di gestire in autonomia la propria rete direttamente da smartphone.

Per verificare la copertura della propria zona di residenza e attivare l’offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Iliad.

L’offerta sulla fibra di Iliad

L’operatore telefonico francese è riuscito a conquistare il prestigioso riconoscimento da nPerf con velocità in download fino a 5 Gbit/s, suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload. Questi valori vengono raggiunti nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON. In quelle invece dove è presente la tecnologia FTTH GPON, la velocità in download arriva fino a 2,5 Gbit/s e quella in upload fino a 500 Mbit/s. Infine, nelle cosiddette aree bianche, la fibra di Iliad riesce a raggiungere fino a 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

Un altro record ottenuto da Iliad riguarda l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi 7: l’operatore francese è infatti il primo a proporre un’offerta fibra in Italia che include un router dotato dell’ultima generazione dello standard di trasferimento dei dati wireless, che consente di navigare con una velocità e una stabilità ancora migliori sia in download che in upload.

Ricapitolando l’offerta, gli utenti mobile Iliad possono attivare la fibra con l’operatore francese a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro, beneficiando inoltre del modem in comodato d’uso gratuito con l’innovativo Wi-Fi 7.