La fondazione GNOME annuncia tagli per problemi di bilancio

Nonostante GNOME sia un ambiente desktop più che apprezzato, oltre che diffuso, tra la community che fa uso di distribuzioni Linux, sembra che l’organizzazione che ne è dietro lo sviluppo non stia passando un bel momento, stando a una dichiarazione ufficiale rilasciata di recente, secondo cui emergono problematiche finanziarie che starebbero costringendo l’amministrazione a effettuare dei tagli per garantire la continuità del progetto.

GNOME: l’amministrazione è alle prese con dei tagli per problemi di bilancio

Le difficoltà sono cominciate a emergere quando il direttore della fondazione GNOME, che avrebbe dovuto redigere un audace piano strategico quinquennale, assicurando al tempo stesso importanti accordi di sponsorizzazione con GIMP e Black Python Devs, ha abbandonato il suo incarico per non essere riuscito a perseguire gli obiettivi. Da poco, la fondazione ha quindi annunciato nuove misure per ridurre ulteriormente i costi per quanto riguarda il gruppo adibito al supervisionamento dello sviluppo dell’ambiente.

Come specificato nella dichiarazione, si tratta di “decisioni difficili per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine della fondazione“. Tra queste, rientra infatti il taglio del personale, con licenziamenti che colpiscono sia il direttore creativo che il direttore per lo sviluppo della comunità.

Insieme a ciò, la fondazione GNOME sta anche rivedendo l’organizzazione e la rappresentanza degli eventi, con modifiche operative che interessano le iniziative di marketing, iniziative per la raccolta di fondi e la progettazione grafica.

Ciò si ripercuote direttamente su alcuni aspetti, come gli spostamenti, con significative riduzioni dei viaggi per la comunità, per il consiglio e il personale agli aventi. Per via di ciò, l’amministrazione valuterà quali sono i più importanti che verranno mantenuti, sospendendo le date non indispensabili: eventi chiave come LAS, GNOME.Asia e GUADEC, per citarne alcuni, non saranno tuttavia interessati dalle nuove politiche di taglio dei costi.

Le misure sono state adottate per un calo registrato negli introiti, che ha interessato lo scorso anno, e saranno valide fino al 30 ottobre 2025. È possibile approfondire tutti i dettagli che interessano l’attuale situazione della fondazione GNOME nella pagina ufficiale.