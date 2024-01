La lotta per la sicurezza di Solana in mezzo alla frenesia delle criptovalute

Solana (SOL), la piattaforma blockchain open-source, è apparsa costantemente nelle notizie sulle criptovalute nel corso del tempo, spesso a causa dei suoi problemi di sicurezza. Nonostante ciò, questo non ha impedito a Solana o alla sua meme coin di registrare aumenti di prezzo impressionanti. Altre criptovalute come Polygon (MATIC) e Borroe Finance ($ROE) hanno mostrati dei segnali di breakout imminente.

Le sfide per la sicurezza gettano ombre su Solana, che ha ottenuto grandi risultati

Solana si è guadagnata la sua popolarità come blockchain costruita per l’adozione di massa, con l’intento di migliorare la scalabilità della tecnologia blockchain mantenendo bassi i costi. Nelle criptovalute, la sicurezza è un requisito imprescindibile, ma garantire che i fondi non vadano persi è sempre stata una sfida. Inoltre, essendo una rete ad alte prestazioni sfruttata per diversi casi d’uso come il gaming, gli NFT, i pagamenti e la finanza, ci si aspetta che l’elevata attività ponga ulteriori sfide alla sicurezza dell’ecosistema Solana.

Recentemente, rispondendo al reclamo di un utente sulla piattaforma X per aver perso i fondi del suo wallet Phantom, il cofondatore di Solana Labs Anatoly Yakovenko ha rivelato gli sforzi in corso per rafforzare la sicurezza dell’ecosistema Solana, alle prese con crescenti minacce alla sicurezza.

L’impennata del prezzo del token SOL di circa il 400% nell’arco di tre mesi negli ultimi tempi, e la sua meme coin, Bonk (BONK), che, probabilmente a causa del sentimento sul mercato dei meme, hanno avuto un aumento del 32,8% e del 923,5% rispettivamente nell’ultima settimana e nell’ultimo anno, continuano ad attirare l’attenzione di hacker e truffatori.

Grazie alla sua crescita mista a problemi di sicurezza, le domande sul suo futuro stanno suscitando un dibattito in quanto i rapporti delle società di sicurezza rivelano che l’ecosistema Solana sta combattendo una marea crescente di minacce da parte di applicazioni decentralizzate (dapp) fraudolente che prendono di mira i suoi utenti. Inoltre, le attività si sono intensificate con l’aumento di Solana. Questa apparente vulnerabilità potrebbe preoccupare gli investitori di SOL.

Altri altcoin come MATIC e $ROE stanno rompendo anche i limiti, oltre i punti di rottura previsti.

Polygon guadagna slancio

Polygon è una piattaforma blockchain di scaling layer-2 che risolve i problemi di scalabilità di Ethereum. Crea un sistema multi-chain compatibile con Ethereum e gestisce le transazioni prima di restituirle alla rete principale di Ethereum dopo l’elaborazione. Su questa chain secondaria, le transazioni vengono effettuate ad una frazione del costo.

Precedentemente nota come Matic Network, Polygon è stata fondata nel 2017 ed è solitamente classificata tra le prime 20 criptovalute. Come token di utilità, MATIC viene utilizzato per effettuare transazioni o staking sul registro Proof-of-Stake di Polygon.

Al momento in cui scriviamo, il token MATIC ha registrato un apprezzamento del 13,8% in 24 ore, fissando il prezzo a 0,9121 $ con una capitalizzazione sul mercato delle criptovalute di 8.419.896.052 $.

Borroe Finance si avvia verso la fine della sua prevendita

Borroe Finance è un progetto realizzato da un team di esperti come Maxim Prishchepo e Michael Price. Il progetto mira a far crescere lo spazio Web3 fornendo un’opzione di raccolta fondi per i creatori e i business Web3.

Invece di lottare con le opzioni di finanziamento tradizionali, caratterizzate da pratiche burocratiche ingombranti, lunghi tempi di elaborazione e requisiti e condizioni stringenti, il business Web3 può accedere facilmente ai fondi grazie al modello di finanziamento istantaneo offerto da Borroe Finance nel suo ecosistema.

In questo modello, il creatore, il fondatore o il proprietario dell’attività Web3 conia una rappresentazione NFT del reddito ricorrente o dei guadagni del business e la mette in vendita sul marketplace Borroe Finance con uno sconto.

Grazie al marketplace con creatori di Web3, appassionati e potenziali investitori, il business Web3 raccoglierà i fondi necessari e otterrà un flusso di cassa iniziale dalla vendita di NFT.

In quanto token nativo dell’ecosistema Borroe Finance, $ROE viene utilizzato per le transazioni e i possessori del token hanno incentivi come ruoli di governance e altre ricompense.

$ROE è ora al quarto stadio della prevendita e presto supererà gli altri stadi. Attualmente venduto a 0,019 $, $ROE vedrà un aumento del prezzo a 0,02 $ entro la prossima fase di prevendita. Il progetto ha raccolto più di 2,5 milioni di dollari.

