La luce di speranza nel mercato libero? Si chiama NeN: calcola la tua rata

Famiglie e microimprese che non hanno ancora fatto la propria scelta di un fornitore nel mercato libero, dovranno presto adattarsi a un nuovo cambiamento: a partire dal 1 gennaio 2024, il mercato tutelato non sarà più disponibile per queste categorie di clienti. La buona notizia è che c’è una soluzione intelligente e conveniente per non lasciarsi trovare impreparati: NeN, che offre come benvenuto 48 euro di sconto sulla tua nuova fornitura.

NeN: una luce di speranza per le bollette

NeN è il tuo nuovo fornitore di energia elettrica e gas naturale che offre una soluzione chiara, semplice e vantaggiosa per le tanti famiglie e microimprese. Rompendo le catene della burocrazia, NeN offre un servizio moderno e orientato alle esigenze del cliente.

Una delle principali preoccupazioni legate alle bollette energetiche è l’instabilità dei prezzi. Con NeN, puoi dire addio alle sorprese spiacevoli perché offre prezzi fissi per 12 mesi, consentendoti di pianificare il tuo budget senza timore di rincari improvvisi.

NeN non è solo un fornitore di energia, ma anche un alleato per l’ambiente poiché acquista elettricità da fonti rinnovabili e compensa le emissioni di CO2. Scegliendo NeN, stai facendo la tua parte per preservare il pianeta e garantire un futuro migliore per le generazioni future.

L’app NeN è il tuo strumento per avere il controllo completo della tua energia. Ogni mese, ti mostra il consumo energetico della tua casa e il relativo picco di potenza. Puoi confrontare i dati nel tempo per capire come stai andando e ottimizzare il tuo utilizzo di energia. Inoltre, rispondendo a domande specifiche, puoi creare il tuo “profilo energetico” e ricevere consigli personalizzati su come ridurre gli sprechi e contribuire all’ambiente.

Per darti il benvenuto nel mondo di NeN, il fornitore ha attivato una promozione imperdibile. Ogni fornitura di luce o gas che sceglierai di attivare ti garantirà uno sconto di 4 euro al mese per i prossimi 12 mesi. In totale, potrai risparmiare ben 48 euro all’anno per ogni fornitura attivata.

Per iniziare il tuo percorso con NeN, seleziona la fornitura di tuo interesse: luce, gas o una combinazione di entrambi. Non importa quale scelta farai, con NeN avrai sempre a disposizione un servizio eccellente e prezzi competitivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.