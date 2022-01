La massima privacy a poco più di 1 euro con queste cover per webcam

Impedisci agli hacker di accedere alla tua webcam con soli 5 euro, grazie alle DaVinci Webcam Cover, un prodotto italiano che pone la privacy al primo posto. Si tratta di piccole coperture adesive a scorrimento, che forniscono l’unico vero metodo per impedire ai malintenzionati di accedere alla telecamera integrata di laptop e dispositivi mobili a tua insaputa.

DaVinci Webcam Cover: caratteristiche tecniche

Quante volte ti è capitato di voler coprire la webcam del PC o dello smartphone, con il timore che qualcuno ti stesse spiando. In effetti, nonostante alcuni laptop integrino un LED di stato per la webcam, gli hacker sono in grado di bypassarlo. In questo modo riescono ad accedere alle immagini della webcam senza che il malcapitato possa accorgersene. Le DaVinci Webcam Cover sono un accessorio semplicissimo sotto ogni punto di vista, ma estremamente funzionale. In sostanza è un piccolo coperchio che va applicato direttamente sulla webcam. Questo andrà a circondare la videocamera, impedendo la trasmissione di qualsiasi immagine.

L’aspetto pratico sta nel fatto che non avrai bisogno di rimuoverlo, in quanto la slitta permetterà semplicemente di spostarlo ed utilizzare la webcam normalmente. Lo spessore di soli 0,7mm, inferiore ad una carta di credito, non inficerà in alcun modo la chiusura del computer. Pur trattandosi di un accessorio pensato soprattutto per i laptop, nulla vieta di utilizzarlo anche su tablet, smartphone o qualsiasi altro dispositivo con una telecamera integrata. Nella parte posteriore, infatti, è presente un adesivo che consente di posizionarlo in maniera estremamente semplice. Inoltre, la particolare colla adottata permette di rimuoverlo facilmente e senza lasciare alcuna traccia o macchia sul dispositivo. In sostanza una soluzione alla portata di tutti, ma l’unica capace di garantire la privacy e la sicurezza totale.

Le DaVinci Webcam Cover sono disponibili su Amazon al prezzo di 5 euro per un pacchetto di ben 4 cover di cui due bianche e due nere, solo 1,25 euro l’una.