La memoria non basta? La soluzione è il cloud a vita, ecco come funziona

Il cloud storage è la soluzione “definitiva” ai problemi legati allo spazio di archiviazione ridotto dei propri dispositivi e alla necessità di salvare un quantitativo di dati sempre maggiore. Scegliere il cloud, però, non significa dover, per forza, attivare un abbonamento.

Con il cloud a vita, infatti, è possibile accedere a uno spazio cloud anche senza i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti. Basta acquistare uno spazio cloud, con un pagamento una tantum, per poter salvare i propri dati e risolvere i problemi di spazio dei propri dispositivi.

La soluzione giusta per il cloud a vita è pCloud, vero e proprio punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti, con le sue app che consentono l’accesso al proprio spazio cloud da qualsiasi dispositivo. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di pCloud, tramite il box qui di sotto.

Cloud a vita: la soluzione ai problemi di spazio di pCloud

Per i suoi utenti, pCloud mette a disposizione tre diversi piani per il cloud a vita. Ecco le opzioni disponibili:

Premium 500 GB al costo di 199 euro invece di 299 euro

al costo di invece di 299 euro Premium Plus 2 TB al costo di 399 euro invece di 599 euro

al costo di invece di 599 euro Ultra 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 1.890 euro

Tutte le offerte di pCloud prevedono un costo una tantum, senza abbonamenti di alcun tipo. C’è anche la possibilità di accedere alle offerte con acquisto tramite PayPal e, quindi, con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi.

Lo spazio cloud sarà accessibile da tutti i propri dispositivi, tramite le app di pCloud, e potrà essere ampliato, acquistando successivamente altro spazio aggiuntivo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e selezionare poi il piano desiderato. Sono disponibili 14 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati”.