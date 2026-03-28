 La migliore eSIM per la Bosnia è Saily: con questo codice è in sconto del 20%
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La migliore eSIM per la Bosnia è Saily: con questo codice è in sconto del 20%

Per restare connessi ad Internet in Bosnia Erzegovina la soluzione più comoda e conveniente è l'eSIM di Saily. Provala in sconto del 20%.
La migliore eSIM per la Bosnia è Saily: con questo codice è in sconto del 20%
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Per restare connessi ad Internet in Bosnia Erzegovina la soluzione più comoda e conveniente è l'eSIM di Saily. Provala in sconto del 20%.

Martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje si gioca Bosnia Erzegovina-Italia, finale del playoff per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.

I fortunati tifosi italiani che riusciranno a prendere parte alla trasferta e a vedere la partita nell’impianto di Zenica, dovranno tenere in considerazione una cosa: come avere una connessione Internet funzionante e senza spedere una fortuna.

La Bosnia non è nell’Ue, e ciò significa che il roaming costa tantissimo. La soluzione ideale è affidarsi alla migliore eSIM per la Bosnia, ovvero Saily. Con il codice bosnia20 c’è uno sconto del 20% su tutti i piani proposti dalla piattaforma. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include e come funziona.

Vai all’offerta di Saily

Cosa include e come funziona Saily, la migliore eSIM per la Bosnia

Non perdere tempo cercando una SIM in un negozio in Bosnia. E soprattutto non farti “pelare” dal roaming, che fuori dall’Unione Europea ha costi veramente esorbitanti. Per navigare in Internet, consultare le mappe, comunicare via social o app di messaggistica, la soluzione ideale è Saily.

Questa app mette a disposizione tanti GB a costi davvero vantaggiosi, ora ancora più convenienti grazie alla promo in corso. I piani proposti per la Bosnia in questo momento sono tre, scontati del 20% con il codice sconto bosnia20:

  • 1 GB per 7 giorni a 3,99$ invece di 4,99$;
  • 3 GB per 30 giorni a 7,99$ invece di 9,99$;
  • 5 GB per 30 giorni a 11,19$ invece di 13,99$.

Per attivare il piano desiderato basta:

  • Andare sul sito di Saily;
  • Cliccare sul campo di ricerca per cercare la destinazione che si vuole (in questo caso la Bosnia);
  • Scegliere l’offerta in linea con le proprie esigenze;
  • In fase di checkout, inserire il codice sconto bosnia20.

Una volta effettuato l’acquisto, l’attivazione può avvenire manualmente prima della partenza. Da segnalare che è possibile ottenere un cashback in credito del 3%, da usare per i prossimi acquisti.

Fonte foto copertina: Sito FIGC

Vai all’offerta di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 mar 2026

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Edoardo D'amato
Pubblicato il
28 mar 2026
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