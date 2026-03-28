La migliore eSIM per la Bosnia è Saily: con questo codice è in sconto del 20%

Martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje si gioca Bosnia Erzegovina-Italia, finale del playoff per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.

I fortunati tifosi italiani che riusciranno a prendere parte alla trasferta e a vedere la partita nell’impianto di Zenica, dovranno tenere in considerazione una cosa: come avere una connessione Internet funzionante e senza spedere una fortuna.

La Bosnia non è nell’Ue, e ciò significa che il roaming costa tantissimo. La soluzione ideale è affidarsi alla migliore eSIM per la Bosnia, ovvero Saily. Con il codice bosnia20 c’è uno sconto del 20% su tutti i piani proposti dalla piattaforma. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include e come funziona.

Cosa include e come funziona Saily, la migliore eSIM per la Bosnia

Non perdere tempo cercando una SIM in un negozio in Bosnia. E soprattutto non farti “pelare” dal roaming, che fuori dall’Unione Europea ha costi veramente esorbitanti. Per navigare in Internet, consultare le mappe, comunicare via social o app di messaggistica, la soluzione ideale è Saily.

Questa app mette a disposizione tanti GB a costi davvero vantaggiosi, ora ancora più convenienti grazie alla promo in corso. I piani proposti per la Bosnia in questo momento sono tre, scontati del 20% con il codice sconto bosnia20:

1 GB per 7 giorni a 3,99$ invece di 4,99$;

invece di 4,99$; 3 GB per 30 giorni a 7,99$ invece di 9,99$;

invece di 9,99$; 5 GB per 30 giorni a 11,19$ invece di 13,99$.

Per attivare il piano desiderato basta:

Andare sul sito di Saily;

Cliccare sul campo di ricerca per cercare la destinazione che si vuole (in questo caso la Bosnia);

Scegliere l’offerta in linea con le proprie esigenze;

In fase di checkout, inserire il codice sconto bosnia20.

Una volta effettuato l’acquisto, l’attivazione può avvenire manualmente prima della partenza. Da segnalare che è possibile ottenere un cashback in credito del 3%, da usare per i prossimi acquisti.

Fonte foto copertina: Sito FIGC