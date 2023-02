La migliore offerta mobile del mese di febbraio? Very a 6,99 euro. Ecco i dettagli

Quando gli utenti cercano la migliore offerta mobile, ciò che prendono molto in considerazione è l’eventuale assenza dei costi di attivazione.

Certo, alla fine ciò che conta è il costo mensile della tariffa, perché è lì che avviene il vero e proprio risparmio.

Se andiamo a fare una valutazione priva di preconcetti e che prende in considerazione i due fattori citati sopra ma anche altri, l’offerta più conveniente in questo mese di febbraio è quella proposta da Very Mobile.

La migliore offerta mobile di febbraio è di Very Mobile, ecco i dettagli

Quella proposta da Very è la migliore offerta mobile non soltanto perché non è previsto il costo di attivazione, ma anche per altri motivi.

La tariffa più economica è Very a 6,99 euro al mese, in cui sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4G con velocità in download e in upload fino a 30 MBPS.

Sia il costo della SIM che quello di spedizione sono gratuiti. Inoltre, all’interno del Paese UE sono inclusi 6,4 GB per navigare in roaming.

Ma c’è di più: chi attiverà l’offerta in questa pagina potrà avvantaggiarsi della Promo Cashback, con la quale è incluso un mese di ricarica omaggio.

L’offerta Very a 6,99 euro è con portabilità del numero e riservata soltanto a coloro che provengono da Iliad e da operatori virtuali come Coop Voce, PosteMobile e Fastweb.

Questa e tutte le altre offerte del provider non hanno vincoli di durata, costi e penali per la disattivazione. Il rinnovo dell’offerta avviene sempre il medesimo giorno del mese.

Se l’utente clicca su Rinnova ora direttamente dall’app dell’operatore, potrà ugualmente far ripartire il nuovo ciclo mensile quando vuole al medesimo prezzo.

Infine, con il programma Giga Green l’intero traffico dati che viene consumato in un mese verrà convertito in Giga Green, da usare come sostegno ai progetti volti alla tutela e alla riqualificazione ambientale del territorio nostrano.

