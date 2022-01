La migliore rete Wi-Fi scontata di 135 euro: Linksys Velop Whw0303

Puoi dire basta al Wi-Fi debole e instabile con uno dei migliori sistemi mesh attualmente disponibili sul mercato, con un risparmio di oltre 130 euro sul prezzo di listino. Stiamo parlando del kit Linksys Velop Whw0303 capace di offrire una copertura e una stabilità del segnale senza paragoni, disponibile su Amazon a soli 295 euro, pensato per appartamenti di grandi dimensioni o locali commerciali.

Sistema Wi-Fi mesh Linksys Whw0303: caratteristiche tecniche

Il kit si compone di 3 dispositivi: un router principale e due satelliti in grado di offrire una copertura complessiva di ben 525m2. Il design è elegante e minimale, in modo da adattarsi praticamente a qualsiasi ambiente, con un posizionamento piuttosto semplice grazie al formato compatto. L’installazione è estremamente semplice: basta installare l’applicazione dedicata e in pochi e semplici passaggi guidati avrai la rete immediatamente pronta all’uso. La soluzione di Linksys utilizza un sistema tri-band capace di fornire una velocità di trasferimento fino a 2200Mbps, quindi pienamente compatibile con le reti in Fibra.

Trattandosi di un dispositivo di rete la società non ha trascurato la sicurezza, dotando il Whw0303 con alcuni dei migliori sistemi per la protezione degli utenti, soprattutto i più piccoli. Non manca la compatibilità con Apple Home Kit che consente di gestire le impostazioni di rete direttamente con la voce. Molto interessanti i sensori di movimento integrati all’interno di ogni satellite attraverso la tecnologia Linksys Aware. Si tratta di un sistema (in abbonamento) che fornisce, oltre alla massima copertura Wi-Fi, un sistema di sorveglianza all’avanguardia. Senza la necessità di videocamere o dispositivi aggiuntivi, avrai un sistema di sicurezza vero e proprio completamente discreto e irrilevabile da eventuali intrusi. Si tratta di uno dei kit più interessanti, completi e performanti dell’intero mercato rivolto a chi vuole il massimo. Perfetto per le attività commerciali che vogliono offrire un servizio in più, con la massima sicurezza per il proprio locale.

Grazie ad uno sconto del 31%, il kit Linksys Velop Whw0303 è disponibile su Amazon a soli 295,87 euro per un risparmio di circa 135 euro sul prezzo di listino.