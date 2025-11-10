La migliore tariffa di sempre di Iliad sta per scadere: ecco come attivarla

È il momento giusto per passare a Iliad e attivare Top 250 Plus, la tariffa più completa mai presentata dall’operatore considerando le proposte da meno di 10 euro al mese. L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, e prevede un costo di 9,99 euro al mese. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Iliad qui di sotto. L’offerta terminerà il 13 novembre.

Le caratteristiche dell’offerta flash di Iliad

Con TOP 250 Plus è possibile accedere a un bundle con:

minuti e SMS illimitati

250 GB in 4G e 5G

25 GB per navigare in roaming in UE e nel Regno Unito

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

possibilità di richiedere una eSIM

accesso alle offerte Iliad per l’acquisto di uno smartphone a rate

sconto di 4 euro al mese sulla fibra ottica Iliad che sarà attivabile con un prezzo ridotto a 21,99 euro al mese con la possibilità di navigare fino a 5 Gigabit in download per chi è raggiunto dalla fibra otica FTTH dell’operatore

La promo in questione prevede un costo di 9,99 euro al mese e un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta può essere richiesta sia con portabilità dal numero (da qualsiasi operatore) sia richiedendo un nuovo numero. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido fino al prossimo 13 novembre.

La procedura di attivazione è rapida e può essere completata direttamente online, andando poi a richiedere la spedizione gratuita della SIM a casa oppure richiedendo una eSIM, in modo da poter sfruttare da subito la nuova promo. Come per tutte le tariffe dell’operatore, il prezzo è fisso per sempre, garantendo una protezione reale e concreta contro i rincari tariffari.