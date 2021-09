La migliore tastiera meccanica a meno di 50 euro: Akko 3108

E se ti dicessi che con meno di 50 euro puoi acquistare una tastiera meccanica di qualità professionale? Sembra impossibile, ma la Akko 3108 permette di portare a casa una tastiera meccanica di altissima qualità, ad un prezzo praticamente inferiore persino ad una tradizionale tastiera a membrana. Si tratta della migliore tastiera meccanica disponibile al momento ad un prezzo così basso.

Tastiera Meccanica Akko 3108: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto essenziale e molto lineare, il che conferisce un aspetto decisamente pulito e ordinato alla tastiera. Il layout è quello ANSI internazionale, completo di tastierino numerico e tasti multimediali dedicati. I tasti sono completamente programmabili, in modo da creare macro o associare funzioni specifiche o applicazioni. Naturalmente non manca la retroilluminazione RGB, anche questa personalizzabile attraverso il software di Akko, per ogni singolo tasto. Da non sottovalutare i keycaps (copritasti) in PBT double shot, molto più resistenti dei tradizionali tasti in ABS verniciati. Oltre a resistere al classico “effetto lucido” dovuto all’usura, il taglio laser impedisce la cancellazione delle lettere.

Tuttavia, quando si parla di tastiere meccaniche, a fare la differenza sono gli interruttori. In questo caso l’azienda ha optato per gli Switch Red, molto simili agli Cherry MX Red, lineari, silenziosi ed estremamente reattivi. Si tratta di una tastiera rivolta più che altro ai videogiocatori, ma che ben si adatta anche alla scrittura. I piedini, infatti, sono regolabili su 3 diverse altezze, in modo da fornire il maggior confort possibile anche per lunghe sessioni di digitazione. Ottimo anche il passacavo a 3 vie che consente di mantenere la scrivania più pulita e ordinata scegliendo la direzione di uscita del cavo. Insomma, a conti fatti è una periferica che non rinuncia assolutamente a nulla rispetto ai prodotti top del mercato, ma ad un prezzo a dir poco più accessibile. Senza dubbio la migliore tastiera meccanica attualmente disponibile per chi vuole un prodotto di qualità, senza investire cifre astronomiche.

Grazie ad un coupon del 60% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, la tastiera può essere acquistata su Amazon a soli 45 euro.