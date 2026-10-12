La migliore VPN cala di prezzo: 28 mesi a prezzo scontato per NordVPN

La migliore VPN da attivare oggi non può che essere NordVPN che, con la nuova offerta, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.
La migliore VPN da attivare oggi
Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti caratterizzata dall’accesso a Internet tramite rete criptata, in modo da mettere al sicuro i dati di connessione durante l’utilizzo di una rete non privata. In aggiunta, il servizio propone anche una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione con la VPN attiva.
Da segnalare, inoltre, che NordVPN propone un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibiltià di aggirare blocchi su base geografica e censure online, scegliendo un server situato in un altro Paese. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi per account con la possibilità di effettuare connessioni in simultanea.
La promozione in corso garantisce l’accesso alla VPN con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (utilizzando il codice BLAZE4MO). Per tutti i nuovi utenti c’è anche un periodo di garanzia di rimborso valido per i primi 30 giorni successivi all’attivazione del servizio.
Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura di attivazione online. Lo sconto, con le caratteristiche descritte, resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per poter attivare una nuova VPN senza limiti.