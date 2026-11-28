SAP ha confermato un accesso non autorizzato alla sua infrastruttura di sviluppo da parte di ignoti cybercriminali. Secondo le fonti della stampa tedesca potrebbe essere stato sottratto il codice sorgente di alcuni progetti. L’intrusione sarebbe avvenuta con tool AI. Per una curiosa coincidenza, la multinazionale di Walldorf avrebbe pianificato di sostituire circa 10.000 dipendenti proprio con l’intelligenza artificiale.

Chi di AI ferisce, di AI perisce

L’incidente di sicurezza è stato riportato giovedì dal sito di Der Spiegel, citando fonti dell’azienda e la notifica ricevuta dai dipendenti. In base alle comunicazioni interne, l’attacco informatico è stato denominato “Project Granite” da SAP. L’azienda tedesca ha chiesto a tutti i dipendenti di mantenere riservati i dettagli del progetto.

Secondo Der Spiegel, i cybercriminali avrebbero rubato i token di autenticazione di alcuni dipendenti e successivamente effettuato l’accesso all’ambiente di sviluppo ospitato su GitHub. Avrebbero quindi copiato e modificato il codice sorgente di alcuni progetti. SAP ha confermato l’accesso non autorizzato, evidenziando che non ci sono prove di compromissioni dei dati dei clienti.

SAP ha rilevato attività sospette e ha prontamente adottato le misure necessarie per proteggere i propri clienti e salvaguardare la sicurezza dei propri servizi. Sulla base delle indagini condotte finora, non abbiamo riscontrato alcuna prova di accessi non autorizzati ai dati aziendali dei clienti. I nostri clienti ripongono in noi la fiducia affinché proteggiamo i loro dati; questo rimane il nostro obiettivo prioritario. In un panorama di minacce estremamente dinamico, continueremo a rafforzare la nostra sicurezza per garantire quell’ambiente sicuro e resiliente su cui i nostri clienti fanno affidamento.

L’azienda non ha fornito dettagli sulle tecniche usate dai cybercriminali. Secondo la stampa tedesca sarebbero stato utilizzati tool AI. SAP avrebbe pianificato il licenziamento di circa 10.000 dipendenti proprio per incrementare l’uso dell’intelligenza artificiale. Si potrebbe quindi affermare che “chi di AI ferisce, di AI perisce“.

