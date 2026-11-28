Dopo FBI, CIA, ODNI e FinCEN è il turno dell’aeronautica militare degli Stati Uniti. Le fonti di Reuters hanno confermato l’accesso non autorizzato alla piattaforma Cloud One della US Air Force. L’intrusione è stata scoperta durante alcuni lavori di aggiornamento del sistema e ha causato disservizi. Non sono noti l’identità dei cybercriminali e se siano stati sottratti dati sensibili.

Cloud One, lanciata nel 2017, è una delle piattaforme cloud più grandi dei militari statunitensi. Combina i servizi cloud di Amazon, Microsoft, Google e Oracle, consentendo alle agenzie del Dipartimento della Difesa di ospitare applicazioni a supporto delle operazioni militari, della gestione del personale, della logistica e della manutenzione.

Su Cloud One sono conservati anche dati provenienti dai radar di difesa aerea e da altre fonti in tutto il Nord America, oltre i dati relativi a bombe e missili in oltre 200 basi dell’aeronautica statunitense dislocate in tutto il mondo. È quindi evidente che si tratta di informazioni altamente sensibili.

In seguito all’intrusione sono state bloccate diverse attività, tra cui la migrazione delle applicazioni di back-office e l’installazione delle patch per varie vulnerabilità. Secondo una fonte di Reuters, proprio una vulnerabilità sarebbe stata sfruttata per accedere al pannello di controllo della piattaforma.

In teoria, i cybercriminali avrebbero potuto verificare lo stato operativo di velivoli militari o gli spostamenti dei pezzi di ricambio, ma al momento non è chiaro a quali dati hanno avuto accesso o se sono state sottratte informazioni sensibili. Un portavoce della US Air Force ha dichiarato:

Non rilasciamo commenti in merito alla postura di sicurezza, alle vulnerabilità o allo stato operativo di reti e sistemi specifici. Adottiamo costantemente misure prudenti per proteggere le informazioni, i sistemi e le capacità operative dell’aeronautica militare.

Il numero di attacchi registrati nelle ultime settimane dimostra che le difese cyber degli Stati Uniti sono obsolete. Simili intrusioni diventeranno più frequenti con la diffusione dei tool che sfruttano gli agenti AI.