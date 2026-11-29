Oggi è il giorno perfetto per scegliere una delle migliori soluzioni all-in-one di sicurezza e privacy. Infatti, Surfshark VPN è in offerta a tempo limitato a soli 1,99 euro al mese con 3 mesi extra in regalo. Cosa stai aspettando? Ottieni subito l’offerta online! Si tratta di una delle migliori occasioni disponibili ad oggi per rendere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali inaccessibili a curiosi e cybercriminali.
Tutti i piani Surfshark consentono connessioni a dispositivi illimitati. Questo non solo ti permette di mettere al sicuro e ottimizzare tutti i tuoi device, nessuno escluso, ma anche di condividere il tuo abbonamento con parenti e amici. Magari condividendo non solo sicurezza e privacy, ma anche il costo stesso dell’abbonamento che si ridurrebbe drasticamente. Insomma, un’ottima soluzione per risparmiare.
Tra l’altro Surfshark, con questa incredibile offerta a tempo limitato, non include soltanto la VPN, ma anche un potente antivirus in grado di proteggere da qualsiasi virus e malware. Quindi, con un unico abbonamento hai VPN, antivirus, riduzione truffe e spam oltre a un blocco annunci e tracker.
Scegli il piano Surfshark VPN in offerta a tempo limitato che preferisci
In occasione del Black Friday, Surfshark VPN è in offerta a tempo limitato a soli 1,99 euro al mese e 3 mesi extra per il Piano Surfshark Starter. Tuttavia, questo piano include:
- VPN veloce e sicura
- Dispositivi illimitati
- Blocco annunci
- Cookie pop-up blocker
- Bypasser (split tunneling)
- Rotazione dell’IP
- Dynamic MultiHop (doppia VPN)
- Generatore di e-mail mascherate
- Generatore di dettagli personali
In alternativa, una delle offerte più apprezzate dagli utenti, è il Piano Surfshark One. Con soli 2,29 euro e 3 mesi extra include:
- VPN veloce e sicura
- Dispositivi illimitati
- Blocco annunci
- Cookie pop-up blocker
- Bypasser (split tunneling)
- Rotazione dell’IP
- Dynamic MultiHop (doppia VPN)
- Generatore di e-mail mascherate
- Generatore di dettagli personali
- Protezione dai messaggi truffa
- Controllo truffe email
- Blocco dei contenuti web
- Protezione dalle chiamate truffa (in arrivo)
- Scansioni pianificate
- Protezione della webcam
- Protezione in tempo reale
- Avvisi di fughe di dati personali
- Avvisi di fughe di dati delle carte di credito
- Avvisi di fughe di dati dei documenti di identità
- Report sulla sicurezza dei dati personali
Surfshark VPN in offerta a tempo limitato è la scelta più completa per te che cerchi sicurezza e privacy su tutti i tuoi dispositivi e per tutta la famiglia. Ogni piano offre 7 giorni di prova gratuita, al termine del periodo di prova ti verrà addebitato l’importo stabilito in base al piano scelto, salvo disdetta anticipata.