Oggi è il giorno perfetto per scegliere una delle migliori soluzioni all-in-one di sicurezza e privacy. Infatti, Surfshark VPN è in offerta a tempo limitato a soli 1,99 euro al mese con 3 mesi extra in regalo. Cosa stai aspettando? Ottieni subito l’offerta online! Si tratta di una delle migliori occasioni disponibili ad oggi per rendere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali inaccessibili a curiosi e cybercriminali.

Tutti i piani Surfshark consentono connessioni a dispositivi illimitati. Questo non solo ti permette di mettere al sicuro e ottimizzare tutti i tuoi device, nessuno escluso, ma anche di condividere il tuo abbonamento con parenti e amici. Magari condividendo non solo sicurezza e privacy, ma anche il costo stesso dell’abbonamento che si ridurrebbe drasticamente. Insomma, un’ottima soluzione per risparmiare.

Tra l’altro Surfshark, con questa incredibile offerta a tempo limitato, non include soltanto la VPN, ma anche un potente antivirus in grado di proteggere da qualsiasi virus e malware. Quindi, con un unico abbonamento hai VPN, antivirus, riduzione truffe e spam oltre a un blocco annunci e tracker.

Scegli il piano Surfshark VPN in offerta a tempo limitato che preferisci

In occasione del Black Friday, Surfshark VPN è in offerta a tempo limitato a soli 1,99 euro al mese e 3 mesi extra per il Piano Surfshark Starter. Tuttavia, questo piano include:

VPN veloce e sicura

Dispositivi illimitati

Blocco annunci

Cookie pop-up blocker

Bypasser (split tunneling)

Rotazione dell’IP

Dynamic MultiHop (doppia VPN)

Generatore di e-mail mascherate

Generatore di dettagli personali

In alternativa, una delle offerte più apprezzate dagli utenti, è il Piano Surfshark One. Con soli 2,29 euro e 3 mesi extra include:

VPN veloce e sicura

Dispositivi illimitati

Blocco annunci

Cookie pop-up blocker

Bypasser (split tunneling)

Rotazione dell’IP

Dynamic MultiHop (doppia VPN)

Generatore di e-mail mascherate

Generatore di dettagli personali

Protezione dai messaggi truffa

Controllo truffe email

Blocco dei contenuti web

Protezione dalle chiamate truffa (in arrivo)

Scansioni pianificate

Protezione della webcam

Protezione in tempo reale

Avvisi di fughe di dati personali

Avvisi di fughe di dati delle carte di credito

Avvisi di fughe di dati dei documenti di identità

Report sulla sicurezza dei dati personali

Surfshark VPN in offerta a tempo limitato è la scelta più completa per te che cerchi sicurezza e privacy su tutti i tuoi dispositivi e per tutta la famiglia. Ogni piano offre 7 giorni di prova gratuita, al termine del periodo di prova ti verrà addebitato l’importo stabilito in base al piano scelto, salvo disdetta anticipata.