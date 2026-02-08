 La migliore VPN da attivare oggi? 3 motivi per scegliere NordVPN in offerta
Con la nuova offerta in corso, NordVPN si conferma la migliore VPN da attivare oggi grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo, ecco i dettagli.
Poter contare su una VPN illimitata è ormai fondamentale, grazie alla possibilità di proteggere il traffico dati e, nello stesso tempo, garantire l’accesso a Internet senza limitazioni e senza blocchi geografici. Per un servizio di questo tipo è possibile puntare su NordVPN. Grazie alla promo in corso e al codice sconto BLAZE1MO è ora possibile attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese.

Questa promo è legata all’attivazione del piano di 24 mesi e, inserendo il coupon citato, include anche 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo della VPN. Per sfruttare il servizio basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Per tutti i nuovi clienti che scelgono NordVPN c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia “soddisfatto o rimborsati”.

3 motivi per cui NordVPN è la VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa che viene spesso considerata come la migliore VPN sul mercato. Ci sono almeno 3 motivi per che la rendono la scelta top in questo momento:

  • la connessione è sicura tramite la crittografia e senza tracciamento dell’attività dell’utente, per il massimo della privacy, grazie alla politica no log
  • è possibile aggirare blocchi geografici e censure online grazie a un network di oltre 7 mila server; basta scegliere un server in un altro Paese per aggirare eventuali limitazioni
  • l’utilizzo è multi-dispositivo con la possibilità di navigare su 10 dispositivi in contemporanea per account con la VPN

Per attivare NordVPN è possibile accedere alla promo in corso qui di sotto. Sfruttando l’offerta e il codice sconto BLAZE1MO, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese per 28 mesi di utilizzo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 feb 2026

8 feb 2026
