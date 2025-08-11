La migliore VPN di agosto 2025? Con quest'offerta non ci sono dubbi

Con l’offerta di agosto 2025 è possibile ora accedere a NordVPN sfruttando uno sconto netto sul prezzo e andare così ad attivare la migliore VPN sul mercato. La promozione in questione è valida per chi sceglie il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con questa soluzione, infatti, il costo della VPN si riduce fino a 3,39 euro al mese. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

NordVPN: ecco perché è la migliore VPN di agosto 2025

Scegliere NordVPN significa poter contare su un servizio ricco di vantaggi, ideale per chi ha bisogno di una VPN completa, sicura e senza limitazioni. Per tutti gli utenti, infatti, c’è la possibilità di criptare il traffico dati, andando così a rendere sicura anche una connessione che avviene tramite una rete Wi-Fi pubblica.

Da segnalare anche una politica zero log che permette di utilizzare la VPN con la certezza che non ci sarà un monitoraggio dell’attività durante la navigazione, per la massima privacy possibile. Un altro plus di chi sceglie NordVPN è l’utilizzo multi-dispositivo. Il servizio permette ai suoi utenti di poter accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le applicazioni ufficiali di NordVPN.

C’è poi un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Gli utenti possono scegliere un server situato in un altro Paese e, quindi, “spostare” il proprio IP in modo da aggirare blocchi geografici ed evitare censure online con grandissima semplicità. NordVPN, con i piani Plus e Ultimate, consente di aggiungere servizi come il blocco di pubblicità e tracker, il password manager, 1 TB in cloud e altro ancora.

Con l’offerta del momento, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato fino a 3,39 euro al mese e con la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è disponibile qui di sotto.