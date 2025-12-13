 La migliore VPN diventa ancora più conveniente con la promo di Natale (-75%)
NordVPN si conferma la migliore VPN sul mercato con una promozione ottima che taglia il prezzo del servizio: ecco la promo da attivare oggi.
La migliore VPN da attivare a dicembre 2025 non può che essere NordVPN. Il servizio è in offerta, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (bisogna inserire il codice BLAZE1MO al momento dell’attivazione per ottenere un mese extra rispetto a quanto mostrato in pagina). Si tratta di una promo di Natale che garantisce uno sconto complessivo del 75%, abbattendo il costo del servizio.

In questo modo, il prezzo si riduce fino a 2,88 euro al mese, rendendo la VPN ancora più conveniente. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Si tratta di un’offerta valida solo per un periodo limitato.

Perché scegliere oggi NordVPN

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è la migliore VPN su cui puntare oggi, con un rapporto qualità/prezzo davvero al top e senza alcun limite di utilizzo. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti le seguenti caratteristiche:

  • la possibilità di criptare il traffico dati in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una rete non privata per navigare
  • una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso del servizio per maggiore privacy
  • un network da oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online
  • la possibilità di usare la rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app messe a disposizione da NordVPN, senza limiti di banda e di traffico dati

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice BALZE1MO.

L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo ed è disponibile tramite il box qui di sotto. C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 dic 2025

