 La migliore VPN è in offerta per il Black Friday: ecco la promo limited edition
La migliore VPN è in offerta per il Black Friday. Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale e aggiungendo il codice promozionale BLAZE1MO. In questo modo, è possibile ottenere 28 mesi di abbonamento illimitato. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di ottenere 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi che include la possibilità di criptare il traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una connessione non privata. C’è poi un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente di aggirare blocchi geografici grazie alla possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese. Da segnalare che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda e sfruttando le varie app messe a disposizione dal servizio.

Con NordVPN è, quindi, possibile accedere alla migliore VPN disponibile in questo momento, con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese. L’offerta è legata al piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo, grazie anche al codice sconto BLAZE1MO che garantisce un mese aggiuntivo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. 

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per poter usare una nuova VPN.

Pubblicato il 23 nov 2025

23 nov 2025
