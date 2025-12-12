 La migliore VPN è in offerta: super prezzo a dicembre 2025 per NordVPN
Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata e sicura, ricca di vantaggi e con un prezzo davvero ottimo: ecco la promo.
È il momento giusto per attivare una nuova VPN: con la promozione in corso, infatti, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie all’aggiunta del codice sconto BLAZE1MO al momento dell’attivazione).

L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Si tratta della migliore offerta disponibile oggi per attivare una VPN completa e vantaggiosa. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

NordVPN: ecco perché attivarla

Con NordVPN è ora possibile attivare una nuova VPN completa, illimitata e vantaggiosa. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione non è privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare facilmente blocchi geografici e censure online, grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese.

Da segnalare anche che la VPN consente di sfruttare fino a 10 connessioni in simultanea, senza limiti di banda, per un utilizzo davvero multi-piattaforma.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al mese extra garantito dal codice BLAZE1MO). L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta della promozione giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di una VPN illimitata e sicura, con un rapporto qualità/prezzo elevato e con la garanzia di poter sfruttare un servizio completo per un lungo periodo di tempo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 dic 2025

Davide Raia
Pubblicato il
12 dic 2025
