La migliore VPN è in promo: a questo prezzo è imperdibile

La VPN da scegliere oggi non può che essere NordVPN, servizio che ormai è noto per essere una delle migliori opzioni in questo settore. La promo in corso fa la differenza e semplifica la scelta degli utenti.

Puntando sul piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE1MO) è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla VPN è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli. Il servizio include la crittografia del traffico dati, con la possibilità, quindi, di navigare in sicurezza anche quando si usa una connessione non privata. Da segnalare anche una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. La VPN include anche un network di migliaia di server da utilizzare per aggirare blocchi geografici e censure online, semplicemente scegliendo un server situato in un altro Paese per spsotare il proprio IP. Con NordVPN, inoltre, c’è la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea.

Con la promozione in corso, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (ricorrendo al codice sconto BLAZE1MO), è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese per un totale di 28 mesi di utilizzo. L’offerta in questione rende il servizio la migliore VPN sul mercato. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “provare” la VPN, valutandone appieno le caratteristiche e eventualmente richiedendo un rimborso di quanto speso. L’offerta è accessibile qui di sotto.