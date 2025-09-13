 La migliore VPN ora costa meno: attiva NordVPN a meno di 3 euro al mese
NordVPN è protagonista di un'offerta da cogliere al volo: la migliore VPN ora costa meno di 3 euro al mese e diventa la celta giusta per tutti.
NordVPN è protagonista di un'offerta da cogliere al volo: la migliore VPN ora costa meno di 3 euro al mese e diventa la celta giusta per tutti.

NordVPN è la scelta giusta per chi ha bisogno di una VPN per navigare in sicurezza, grazie alla possibilità di criptare il traffico dati, e per navigare senza blocchi geografici, sfruttando la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

A rendere ancora più conveniente la VPN è la promo in corso. NordVPN, infatti, è attivabile con un prezzo scontato di 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi.

L’offerta è legata all’utilizzo del codice sconto BLAZE1MO, da inserire al momento del pagamento. Per i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

NordVPN: è la VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimtiata con le seguenti caratteristiche:

  • possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica
  • possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per evitare blocchi geografici online grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo
  • accesso alla rete da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda
  • uso della rete VPN con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra. La promo è legata all’utilizzo del codice sconto BLAZE1MO, da aggiungere al momento del pagamento. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo, basta premere sul box qui di sotto. Per i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 set 2025

