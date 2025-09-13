La migliore VPN ora costa meno: attiva NordVPN a meno di 3 euro al mese

NordVPN è la scelta giusta per chi ha bisogno di una VPN per navigare in sicurezza, grazie alla possibilità di criptare il traffico dati, e per navigare senza blocchi geografici, sfruttando la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

A rendere ancora più conveniente la VPN è la promo in corso. NordVPN, infatti, è attivabile con un prezzo scontato di 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi.

L’offerta è legata all’utilizzo del codice sconto BLAZE1MO, da inserire al momento del pagamento. Per i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimtiata con le seguenti caratteristiche:

possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica

possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per evitare blocchi geografici online grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

accesso alla rete da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda

uso della rete VPN con una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra. La promo è legata all’utilizzo del codice sconto BLAZE1MO, da aggiungere al momento del pagamento. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo, basta premere sul box qui di sotto. Per i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.