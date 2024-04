La musica di Taylor Swift è tornata su TikTok

Un po’ a sorpresa, TikTok ha appena riaccolto le canzoni di Taylor Swift, dopo circa dieci settimane di indisponibilità. L’eliminazione è stata causata da una disputa in merito alle licenze, che ha visto confrontarsi la società ByteDance che controlla la piattaforma (in questo periodo alle prese anche con la spinosa questione del possibile ban negli USA) e la major discografica Universal Music Group che gestisce il catalogo dell’artista.

TikTok riaccoglie le canzoni di Taylor Swift

Brani come You Belong With Me, Lover, Cardigan, Mirrorball, Fearless, Cruel Summer, Cardigan, Style, Is It Over Now?, The Man e ME!, sono tornati nelle mani degli iscritti al social network, che possono così nuovamente utilizzarli durante la creazione dei loro video.

Il ritorno anticipa di qualche giorno la pubblicazione del nuovo album intitolato The Tortured Poets Department in uscita il 19 aprile, per il quale potrebbe essere stata pianificata una campagna promozionale ad hoc sulla piattaforma, come già avvenuto due anni fa con il precedente Midnights. Considerando l’incredibile popolarità raggiunta di Taylor Swift nell’ultimo periodo, non fatichiamo a immaginare possa trattarsi di un ennesimo enorme successo a livello commerciale. È stata l’artista del 2023 secondo Spotify.

Ricordiamo che tutti i brani del catalogo controllato da Universal Music Group sono stati rimossi dalla piattaforma nei mesi scorsi. Il precedente accordo è scaduto il 31 gennaio 2024 e non è stato rinnovato. A quanto pare, le parti sono giunte a una stretta di mano separata per quanto riguarda la musica della cantautrice statunitense.

Taylor Swift è la prima artista della storia ad aver vinto per quattro volte il Grammy per l’album dell’anno. È accaduto con Midnights, pubblicato nel 2022. Il nuovo The Tortured Poets Department conterrà 16 tracce (nella sua edizione standard) con due special guest: Post Malone e Florence and the Machine.